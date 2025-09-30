PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma operação contra a falsificação de bebidas destiladas em Americana (129 km de São Paulo) na manhã desta terça-feira (30). Os agentes apreenderam 17.790 produtos utilizados para produzir gim, uísque e vodca.

Duas pessoas foram presas e devem responder por crimes contra a propriedade material e contra a saúde pública. A reportagem não conseguiu localizar a defesa dos detidos.

De acordo com o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), não houve apreensão de metanol. A substância já provocou cinco mortes por intoxicação em São Paulo -em um dos casos foi confirmado que o consumo se deu por meio de bebida alcoólica adulterada, e nos outros quatro casos essa conexão ainda é investigada.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em três endereços, incluindo o ponto onde ocorria o envasamento das bebidas falsificadas.

No local os agentes encontraram garrafas vazias, bombonas e tampas dosadoras, além de tonéis e equipamentos de alambique. Também foram encontrados rolos de adesivos com rótulos das marcas de uísque Johnnie Walker, Old Parr e White Horse, bem como da vodca Smirnoff.

A ação foi coordenada por policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) Antipirataria, com apoio da Abrabe (Associação Brasileira de Bebidas) e da empresa de e-commerce Mercado Livre, usada pelos suspeitos para comercializar os produtos falsificados.

De acordo com a polícia, a fabricação ilegal foi identificada no decorrer das apurações sobre falsificação. O endereço estava sob investigação havia mais de um mês.

BAR MINISTRÃO É INTERDITADO NA CAPITAL

Nesta terça-feira foi fechado o bar Ministrão, na alameda Lorena, nos Jardins, área nobre de São Paulo. A ação envolveu a Polícia Civil com as vigilâncias sanitárias municipal e estadual devido a indícios de venda de bebida alcoólica contaminada com metanol no local.

Ao menos outros três bares foram interditados nesta terça, na Mooca (zona leste), na Vila Mariana (zona sul) e em São Bernardo do Campo (Grande São Paulo).