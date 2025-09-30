A pista do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, foi liberada às 17h25 desta terça-feira (30), segundo informou a Empresa Brasileira Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que opera o terminal. Dezenas de voos voram cancelados desde o início da manhã de hoje devido ao fechamento da pista , causado por um vazamento de óleo.

A Infraero informou que, excepcionalmente nesta terça, estenderá o horário de funcionamento do aeroporto, para auxiliar na regularização dos voos. O horário regular de funcionamento do Santos Dumont é das 6h às 23h.

>> Anac orienta passageiros que perderam voos no Santos Dumont

Segundo balanço da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), divulgado após a reabertura da pista, 161 voos foram impactados pela suspensão das operações.

"Cerca de 16 mil passahgeiros tiveram o voo alternado ou cancelado e receberam assistência das empresas nos esforços de mitigação dos impactos causados pela inviabilidade de infraestrutura da pista principal do aeroporto", diz a associação.

Óleo hidráulico

Os pousos e decolagens no aeroporto estavam suspensos desde o início da manhã, por causa de um vazamento de óleo hidráulico na pista de pouso, que ocorreu por volta de 3h desta madrugada.

A origem do óleo foi o motor de um caminhão desemborrachador, que era utilizado em um serviço de manutenção preventiva da pista um procedimento rotineiro na aviação civil, segundo a Infraero. O caminhão não fazia transporte de combustível, e o óleo derramado é do motor do próprio equipamento.

Em nota, a Infraero esclarece que imediatamente após a ocorrência, foi realizada a retirada do veículo e iniciada a limpeza com produto específico, um desengraxante biodegradável, em conjunto com a água dos carros de combate a incêndio, que possuem jatos de alta pressão.

Segundo a empresa, todos os recursos disponíveis foram utilizados para a liberação da pista no menor prazo possível, atendendo aos critérios normativos. A Infraero informou ainda que a composição do pavimento das pistas de pouso e decolagem requer uma limpeza minuciosa, necessária para garantir os níveis de atrito das aeronaves com o solo.

A retomada dos voos foi condicionada à completa remoção do produto, já que a pista precisa atender aos mais altos padrões de segurança. Foi emitido Notam (aviso aos aeronavegantes) para que as companhias áreas pudessem realizar as tratativas com os passageiros, como assistências e orientações gerais, explicou a Infraero. O aviso aos aeronavegantes já foi suspenso.

*Matéria atualizada às 19h15 para acréscimo de balanço da Abear.

Tags:

Aeroporto Santos Dumont | Anac | Infraero | Rio de Janeir | Transporte Aéreo | voo