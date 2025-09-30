SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de Pernambuco está investigando duas mortes suspeitas de intoxicação por metanol e um terceiro caso de perda de visão, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE). Na nota divulgada nesta terça-feira (30), a pasta não menciona se os casos estão relacionados ao consumo de bebida alcoólica adulterada, como ocorreu em São Paulo.

Os três casos foram registrados nos municípios de Lajedo e João Alfredo, ambos localizados na região do Agreste. A Apevisa (Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária) recebeu nesta terça-feira (30) as notificações de suspeitas.

Os pacientes foram atendidos no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, onde dois dos homens morreram, e o terceiro recebeu alta hospitalar, mas com sequelas na visão.

A reportagem tentou contato com o hospital, mas não teve retorno até a publicação do texto.

Segundo a SES-PE, os casos são investigados pela vigilância sanitária do estado, enquanto o hospital está realizando o acompanhamento clínico e registrando as informações coletadas com os pacientes.

"Assim que recebeu a notificação, a Apevisa iniciou a preparação de ações de fiscalização em distribuidoras de bebidas alcoólicas. A SES-PE vai emitir orientações tanto para a população como para as vigilâncias sanitárias municipais. O objetivo principal é a intensificação das vistorias para evitar possíveis fraudes nos estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas", afirmou a pasta em nota.

Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto de Medicina Legal) para realização de exames conclusivos.

Os casos de intoxicação por metanol no país se tornaram públicos no estado de São Paulo, onde já foram confirmadas cinco mortes relacionadas a essa intoxicação. Até o momento, apenas uma morte ocorreu devido à ingestão de bebida adulterada.

De acordo com o secretário da Saúde, Eleuses Paiva, há no total 22 casos envolvendo intoxicação por metanol -7 confirmados e 15 em investigação.

Altamente tóxico para o corpo humano, o metanol atinge principalmente o fígado, mas pode também provocar lesões no nervo ótico e causar cegueira.

A contaminação de uma bebida alcoólica por metanol tende a acontecer em casos de falsificação do produto, uma vez que a substância tóxica pode estar presente em álcool adulterado ou mesmo ser adicionada para aumentar o teor alcoólico de forma mais barata.

Não existe forma caseira segura de identificar bebidas adulteradas com metanol, já que ele é incolor, volátil e pode ter odor e sabor muito parecidos aos do etanol. A detecção só é possível em laboratório.

É importante comprar de fontes confiáveis, como supermercados e distribuidoras autorizadas que sejam estabelecimentos conhecidos ou dos quais tenha referência.