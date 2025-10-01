SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A previsão do tempo para esta quarta-feira, primeiro dia de outubro, será semelhante à desta terça (30) na região metropolitana de São Paulo: sol forte e temperaturas que podem ultrapassar os 30°C, além de chance de chuva isolada.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia deve começar com poucas nuvens e predomínio de sol. A mínima prevista é de 16°C e, ao longo do dia, a temperatura deve subir, chegando à máxima de 31°C. O céu deve permanecer igual até a noite, quando a nebulosidade aumenta e há possibilidade de chuva isolada.

Já outros dois institutos meteorológicos, Climatempo e o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, indicam temperaturas semelhantes às do Inmet, mas diferentes quanto à possibilidade de chuva.

Ambos apontam máximas acima dos 30°C, com pico entre 14h e 15h, e mínima de 16°C durante a madrugada, segundo o Climatempo. Os dois também preveem chuva, mas o mesmo instituto aponta maior probabilidade no período da tarde, entre 12h e 16h, diferentemente do Inmet, que indica precipitação apenas à noite.

Nesta terça (30), o Inmet registrou a mínima de 16,6°C às 3h da madrugada e a máxima de 33,4°C entre 15h e 16h, no Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial da cidade.

Para os próximos dias, a previsão é de o calor continuar forte, com 30°C na quinta (2), 31°C na sexta (3), 32°C no sábado (4) e 33°C no domingo (5).

Nas demais regiões do estado, o clima quente continuará presente, com as temperaturas ultrapassando os 35°C em algumas.

Na Baixada Santista, os termômetros devem marcar mínimas de 15°C e máximas de 26°C, com possibilidade de chuva à noite. Situação semelhante no litoral norte e no Vale do Ribeira, onde as temperaturas variam entre 18°C e 28°C, também com chance de chuva noturna.

Na Serra da Mantiqueira, a mínima prevista é de 14°C e a máxima, de 27°C. No Vale do Paraíba, os termômetros devem variar de 15°C a 34°C. Em Campinas, a variação será de 18°C a 36°C, enquanto em Sorocaba deve ficar entre 14°C e 33°C. Todas essas regiões também têm previsão de chuva à noite.

Já no oeste e no norte do estado, as temperaturas seguem ainda mais elevadas. Em Presidente Prudente, a mínima prevista é de 22°C e a máxima pode chegar a 38°C. Em Marília, a variação prevista é de 20°C a 37°C.

Em Bauru, a mínima deve ser de 20°C e a máxima, de 34°C; em Araraquara, de 20°C a 36°C; em Araçatuba, de 22°C a 38°C; em São José do Rio Preto, de 22°C a 36°C; em Franca, de 19°C a 35°C; em Ribeirão Preto, de 20°C a 37°C; e em Barretos, de 21°C a 37°C.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que a combinação de temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar aumentam significativamente o risco de incêndios florestais e queimadas nas regiões de Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, Marília, Bauru, Campinas, Sorocaba, Araraquara, Barretos, Franca, Ribeirão Preto e Vale do Paraíba.

De acordo com o mapa de risco de incêndio do órgão estadual, essas regiões permanecem em nível de emergência, a classificação mais grave dentro da escala de quatro estágios (baixo, alto, alerta e emergência).

O órgão destacou que a Sala de Situação SP Sem Fogo segue monitorando as condições climáticas e os focos de incêndio, emitindo boletins que permitem antecipar em até um dia as ações de prevenção e combate. Com base nessas informações, é possível remanejar brigadistas e concentrar equipamentos nos horários mais críticos, otimizando a resposta às ocorrências.

"Com exceção da faixa leste, a umidade relativa do ar será inferior a 30%, a qual poderá ser inferior a 20% em boa parte dos municípios paulistas. Por isso, o cuidado com a hidratação deve ser redobrado e atividades ao ar livre evitadas no período da tarde nessas áreas", destaca a Defesa Civil, em nota.