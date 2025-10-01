Outubro Rosa - movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama

Dia do Vereador

Dia Internacional das Pessoas Idosas - comemoração instituída pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) na Resolução nº 45/106, de 14 de dezembro de 1990. Também é conhecida como "Dia Internacional do Idoso" e está oficializada no Brasil como "Dia Nacional do Idoso"

Dia Mundial da Música - comemoração internacional, instituída por uma resolução da 15ª Assembleia Geral do Conselho Internacional de Música, realizada em 1973

Dia Mundial do Vegetarianismo - comemoração internacional de vegetarianos, instituída em 1977 pela Sociedade Vegetariana Norte-Americana e aprovada em 1978 pela União Vegetariana Internacional

Yom Kipur (Dia do Perdão) do Calendário Judaico - começa no crepúsculo que inicia o décimo dia do mês hebreu de Tishrei (que coincide com setembro, outubro ou novembro), continuando até ao seguinte pôr do sol

Fundado o jornal gaúcho Correio do Povo (130 anos)