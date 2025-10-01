SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo menos cinco morrem intoxicados por metanol em São Paulo, projeto de mudanças no IR chega ao plenário da Câmara, EUA entram em shutdown e outras notícias para começar esta quarta-feira (1º).

SÃO PAULO

Sobe para 5 número de mortes por intoxicação com metanol em SP, afirma secretário da Saúde. Eleuses Paiva diz que casos ocorreram na capital e Grande SP.

CONGRESSO NACIONAL

Isenção de IR até R$ 5.000 chega ao plenário da Câmara em meio a batalha sobre compensação. Governo propôs criação de imposto mínimo para alta renda, que é alvo de resistências.

GOVERNO LULA

Lula avalia antecipar troca de ministros que devem disputar eleições em 2026. Reforma ministerial deve começar ainda neste ano; prazo para desincompatibilização acaba em abril.

MINERAIS CRÍTICOS

Para que servem as terras raras, quem domina o mercado e qual a posição do Brasil. Saiba pontos-chave de um dos principais minerais ligados à transição energética.

GOVERNO TRUMP

EUA entram em shutdown e serviços de agências federais são interrompidos. Apagão econômico ocorre após legisladores não chegarem a acordo de gastos.

RIO DE JANEIRO

Santos Dumont tem 100 voos cancelados e reabre 11 horas após fechamento por vazamento de óleo. Voos atrasaram no início da manhã desta terça-feira (30) e pista só foi liberada às 17h.

PORTUGAL

Com ajuda da ultradireita, governo de Portugal aprova no Parlamento lei que afeta brasileiros. Primeira versão da legislação havia sido considerada inconstitucional pela Justiça.

MÍDIA

Fora da CNN, João Camargo renova rádio, vê Lula reeleito e Tarcísio sem consenso. Dono do grupo Esfera participou dos esforços de empresários nos EUA para amenizar crise das tarifas.

ACIDENTE

Criança sobrevive por dias ao lado dos pais mortos em acidente em rodovia de Pernambuco. Menino de 5 anos foi encontrado nesta segunda (29) por morador próximo ao carro capotado.

BOXE

Conselho Nacional de Boxe suspende Popó, Wanderlei Silva e mais quatro. Entidade pune atletas e outros envolvidos em pancadaria.