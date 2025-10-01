SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A USP (Universidade de São Paulo) perdeu o posto de melhor universidade da América Latina e do Caribe, de acordo com o 15° ranking QS (Quacquarelli Symonds) 2026, divulgado nesta quarta-feira (1º).

Após dois anos consecutivos na liderança, a instituição paulista caiu para a segunda posição, sendo superada pela Pontifícia Universidade Católica do Chile (UC), que agora reassume o posto de primeiro lugar.

Apesar da perda da liderança da USP, o Brasil manteve presença entre as dez melhores colocadas do ranking. A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) aparece na terceira posição, enquanto a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) na quinta colocação, mesmas colocações do levantamento anterior.

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) subiu e agora aparece na sexta colocação, duas posições à frente em relação ao ranking 2025.

Segundo o relatório da QS, responsável pelo levantamento, o Brasil continua sendo o país mais representado no ranking, com 130 universidades, quase o dobro do número apresentado por México e Colômbia, que contam com 67 instituições cada.

O vice-presidente sênior da QS, Ben Sowter, afirma que o alto número de instituições brasileiras no ranking mostra o desempenho e a produtividade em pesquisa das universidades brasileiras, além da "força motriz na definição do futuro do ensino superior em toda a região".

"Nos últimos anos, o sistema de ensino superior do Brasil fez avanços importantes em inclusão, acesso e reforma de políticas, enquanto enfrentava desafios persistentes em taxas de conclusão e qualidade", explica Sowter.

Além disso, as universidades brasileiras também se destacam em outros critérios do ranking. No critério de reputação acadêmica, o país conta com três universidades (USP, Unicamp e UFRJ) entre as dez melhores nesse indicador.

No critério de pesquisa, o país conta com cinco universidades entre as dez melhores da região em Rede Internacional de Pesquisa e Citações Por Artigo (CPP). No caso de Artigos Por Docente (PPF), o Brasil conta sete instituições entre as dez melhores.

Além disso, a USP segue como uma das principais instituições de pesquisa da América Latina, liderando critérios, como o de Artigos Por Docente (PPF) e o de Rede Internacional de Pesquisa (IRN), que avaliam respectivamente a produtividade acadêmica individual e a capacidade de colaboração.

Para Ben Sowter, da QS, a busca do fortalecimento da colaboração internacional e doméstica com iniciativas, como a Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), explica o bom posicionamento do Brasil neste indicador.

"Ao vincular a cooperação Norte-Sul e Sul-Sul, o Capes posiciona o Brasil para aprimorar a formação de pós-graduação, atrair talentos e fortalecer seu papel na produção global de conhecimento", afirma Sowter.

No entanto, segundo o ranking, o Brasil está entre os 16 países da região que registraram queda de posição de suas instituições.

Das universidades brasileiras listadas, 41% (39) caíram de posição, 29% (28) subiram e 30% (29) permaneceram estáveis em relação ao último levantamento. Apesar disso, o recuo do Brasil foi o menor entre os 16 países que registraram queda, com uma variação de -11%.

A 15ª edição do ranking QS América Latina e Caribe conta com critérios de formação dos docentes e da publicação científica, além de outros, como pesquisa e reputação como empregador.

*

DEZ MELHORES UNIVERSIDADES DO RANKING QS AMÉRICA LATINA E CARIBE

Classificação 2026 - Classificação 2025 - Instituição - País

1 - 2 - Pontifícia Universidade Católica do Chile (UC) - Chile

2 - 1 - USP (Universidade de São Paulo) - Brasil

3 - 3 - Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) - Brasil

4 - 4 - Tecnológico de Monterrey - México

5 - 5 - UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) - Brasil

6 - 8 - Unesp (Universidade Estadual Paulista) - Brasil

6 - 6 - Universidade do Chile - Chile

8 - 8 - Universidade dos Andes - Colômbia

9 - 9 - Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) - México

10 - 10 - Universidade de Buenos Aires (UBA) - Argentina

UNIVERSIDADES BRASILEIRAS ENTRE AS DEZ MELHORES EM ARTIGOS POR DOCENTE

Classificação no Indicador - Instituição

1 - USP (Universidade de São Paulo)

2 - Unicamp (Universidade Estadual de Campinas)

3 - UFSCar (Universidade Federal de São Carlos)

4 - Unesp (Universidade Estadual Paulista)

7 - UFV (Universidade Federal de Viçosa)

8 - Universidade Federal de Lavras

10 - PUC-RS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul)

UNIVERSIDADES BRASILEIRAS ENTRE AS DEZ MELHORES EM REDE INTERNACIONAL DE PESQUISA

Classificação no Indicador - Instituição

1 - USP (Universidade de São Paulo)

3 - Unicamp (Universidade Estadual de Campinas)

5 - UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

6 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

10 - Unesp (Universidade Estadual Paulista)

UNIVERSIDADES BRASILEIRAS ENTRE AS DEZ MELHORES EM CITAÇÕES POR ARTIGO

Classificação no Indicador - Instituição

1 - Centro Universitário de Araraquara

5 - Universidade Católica Dom Bosco

6 - Universidade Veiga de Almeida

8 - Universidade Tiradentes

10 - Universidade de Passo Fundo