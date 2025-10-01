SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil e a Vigilância Sanitária fazem nesta quarta-feira (1º) uma nova operação de fiscalização em quatro estabelecimentos comerciais de São Paulo suspeitos de vender bebida alcoólica contaminada com metanol. O estado já registra cinco mortes por intoxicação com metanol.

Dois dos alvos da operação ficam na Bela Vista, na região central da capital. Uma distribuidora de bebidas no bairro recebeu os agentes por volta das 11h. Os outros dois estabelecimentos estão localizados em Barueri, na região metropolitana.

Na terça (30), as autoridades interditarm o bar Ministrão, na alameda Lorena, por indícios de venda de bebida contaminada. Outros dois bares ?localizados na Mooca (zona leste) e em São Bernardo do Campo (Grande SP)? também foram interditados.

Um minimercado no Planalto Paulista, na zona sul de São Paulo, foi fiscalizado, e uma distribuidora na região do M?Boi Mirim, zona sul de São Paulo, uma distribuidora foi parcialmente interditada.

Até esta quarta-feira, sete casos de intoxicação ligados ao consumo de bebida alcoólica adulterada foram confirmados e seguem em apuração pela Polícia Civil. Há também 15 casos sob investigação.