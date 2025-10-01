SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A perícia dos corpos do policial militar Jeferson Luiz Sagaz e da mulher dele, Ana Carolina Silva, encontrados em um motel de São José (SC), mostrou que a morte deles foi causada por uma combinação de fatores envolvendo consumo de drogas.

O casal bebeu, consumiu cocaína e desmaiou dentro da banheira do motel na noite de 10 de agosto. Eles foram encontrados dentro da banheira no dia seguinte, após serem dados como desaparecidos por parentes.

A água quente da banheira, que estava com temperatura de 50ºC, teria contribuído com as mortes, explicou a polícia. Segundo o laudo, a imersão na água aquecida após o desmaio também causou o "colapso térmico" dos corpos.

Laudos mostraram que a causa da morte do casal foi intoxicação, favorecida por um processo de desidratação e pelo colapso térmico dos corpos, que causou falência de órgão nos dois. Os laudos foram elaborados com base em laudos entre 11 de agosto, quando os corpos foram encontrados, e 16 de setembro.

RELEMBRE O CASO

Ana Carolina Silva e Jeferson Luiz Sagaz sumiram na noite de 10 de agosto e foram achados mortos no dia seguinte. Apesar de não ter sido registrado formalmente, o desaparecimento do casal foi informado por parentes em publicações nas redes sociais.

Eles estavam na suíte de um motel no bairro de Roçado, às margens da BR-101, sem sinais de violência no corpo. Antes da divulgação do laudo, a polícia não descartava as possibilidades de suicídio ou morte acidental.

Casal estava junto havia 20 anos e tinha filha de quatro anos. Ana era dona de uma esmalteria em Florianópolis, e Jeferson trabalhava na Academia de Polícia Militar de Trindade.