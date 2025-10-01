RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima prenderam, nesta terça-feira (30), um animador de festas infantis acusado de abusar de crianças no Rio de Janeiro. O homem, de 38 anos, foi capturado em Cascadura, na zona norte da cidade.

Segundo a Polícia Civil, a mãe de uma menina de 11 anos relatou que a filha havia sido abusada durante uma festa infantil, enquanto o suspeito estava fantasiado de Homem-Aranha. A criança, que passou por depoimento especial, contou que o homem a tocou de maneira inapropriada, o que a deixou abalada.

O nome do suspeito não foi divulgado pela corporação.

Durante as investigações, a polícia verificou que o homem já havia sido reportado por organismos internacionais como consumidor de pornografia infantil. Com base nessas informações, a Justiça autorizou busca e apreensão de seus aparelhos eletrônicos.

Laudos periciais apontaram que ele armazenava um vasto acervo de pornografia envolvendo crianças, incluindo centenas vídeos de abuso sexual infantil.

A partir desse material, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi decretada pela Justiça. Ele será encaminhado para a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio, e passará por audiência de custódia nesta quarta-feira (1º).

O suspeito responderá por estupro de vulnerável e por crimes relacionados à produção, consumo e armazenamento de pornografia infantil.