SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 49 anos morreu em casa, em São Bernardo do Campo (Grande São Paulo), nesta terça-feira (30), após suspeita de contaminação por metanol. Ele se soma a outros cinco mortes no estado de São Paulo.

A Prefeitura de São Bernardo afirmou que recebeu 13 notificações de suspeita de contaminação por metanol. Dessas, uma já foi confirmada e nove pacientes estão sendo atendidos em hospitais públicos e privados da cidade. As vítimas, que têm entre 26 e 55 anos, consumiram bebidas adulteradas com metanol no município.

Entre esses casos, foram notificadas na cidade quatro mortes, todas de homens. Um deles, de 38 anos, morreu em 18 de setembro após ser atendido em hospital particular. Outro, de 58 anos, faleceu em 24 de setembro no Hospital de Urgência. O terceiro, de 45 anos, morreu em 28 de setembro e também foi atendido na rede privada.

Entre as vítimas hospitalizadas, uma mulher de 30 anos permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas, sedada e realizando hemodiálise. Já foi confirmado que ela foi contaminada por metanol.

As outras pessoas, que ainda não tiveram a confirmação da intoxicação, queixaram-se de perda de visão, fraqueza e mal-estar. A Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo afirmou que, em todos os casos de óbito, os exames estão sendo realizados pelo IML (Instituto Médico Legal) para confirmar ou descartar a contaminação.

"A Vigilância Epidemiológica já está em contato com as famílias das vítimas e dos pacientes internados, a fim de identificar possíveis locais de consumo e áreas do entorno", disse a prefeitura.

Na cidade, um estabelecimento comercial e lotes de bebidas foram interditados, e continuarão fechados até a conclusão do caso, em ação conjunta da Vigilância Sanitária Municipal e de técnicos da Vigilância Sanitária Estadual (GVS-7).

De acordo com o secretário estadual da Saúde de São Paulo, Eleuses Paiva, há no total 22 casos envolvendo intoxicação por metanol: 7 confirmados e 15 em investigação.

Em São Paulo, a Vigilância Sanitária interditou cautelarmente três bares após casos de intoxicação por metanol. Entre segunda e terça-feira, mais de cem garrafas foram apreendidas e encaminhadas para perícia.

Altamente tóxico para o corpo humano, o metanol atinge principalmente o fígado, mas também pode provocar lesões no nervo óptico e causar cegueira. Foi o que aconteceu com a designer de interiores Rhadarani Domingos.

Os sintomas da intoxicação se assemelham aos de uma ressaca, o que pode dificultar sua identificação. Além disso, as bebidas podem aparentar estar normais, inclusive no gosto.