BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira (1º) uma campanha de vacinação voltada à proteção de crianças e adolescentes de até 15 anos.

Mais de 6,8 milhões de doses foram distribuídas para a ação, que será realizada de 6 a 31 de outubro. O Dia D de mobilização está marcado para o dia 18, um sábado, quando postos de saúde estarão abertos.

O ministério afirma que enviará avisos sobre a campanha de vacinação a 40 milhões de pessoas pelo aplicativo Meu SUS Digital. A pasta repassou R$ 150 milhões para municípios organizarem a ação.

"Durante a campanha, todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação 2025 estarão disponíveis, incluindo imunizantes contra poliomielite e Covid-19, contemplando os esquemas vacinais de crianças e adolescentes. Entre as prioridades estão o resgate de não vacinados contra HPV, febre amarela e sarampo", afirma o Ministério da Saúde.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que as equipes de saúde são orientadas a aproveitar a campanha para verificar se os pais das crianças e adolescentes também estão com a caderneta de vacinação atualizada.

Segundo a pasta, os postos de saúde vão oferecer as vacinas BCG, DTP, pentavalente, tríplice viral, poliomielite inativada, pneumocócica 10 valente, meningocócica C, meningocócica ACWY, além daquelas que protegem contra hepatite A, hepatite B, rotavírus, influenza, Covid-19, febre amarela, varicela e HPV.

O ministério afirma ainda que reforçará a vacinação contra o sarampo, diante da escalada de casos na América do Norte. "Além disso, haverá resgate de não vacinados contra o HPV na faixa etária de 15 a 19 anos", afirma a pasta.

Nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, a pasta recomenda a intensificação da vacinação contra a febre amarela.

A pasta afirma que destinou R$ 7,7 bilhões para a compra de vacinas em 2025. São mais de 50 imunobiológicos, soros e outros produtos ofertados em 36 mil salas de vacinação.

O governo federal também lançará uma campanha de comunicação com o lema "vacinar é cuidar de quem você ama".

"Sou pai de uma criança de 10 anos, faço questão de ela estar com a caderneta em dia. Uso a caderneta digital de saúde da criança, que tem todo o calendário ali e também manda mensagem quando está chegando o momento de atualização da vacina dos seus filhos", afirma o ministro Alexandre Padilha.