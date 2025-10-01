BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais atua desde a última terça-feira (30) no combate a um incêndio na mata da Baleia, na serra do Curral, em Belo Horizonte.

A área fica próxima ao Hospital da Baleia, que suspendeu parte dos atendimentos diante do alto nível de fumaça no local.

Além dos bombeiros, que estão no local com 17 viaturas, atuam no combate às chamas brigadistas voluntários e de órgãos ambientais.

Até a última atualização, na manhã desta quarta (1º), havia três linhas de incêndio, sendo uma sob controle e as outras duas combatidas pelos agentes.

O Hospital da Baleia afirmou que foram cancelados os atendimentos no Centrare (Centro de Tratamento e Reabilitação de Fissura Labiopalatal e Deformidade Craniofacial) e de radioterapia, que serão reagendados nos próximos dias.

Também estão suspensas as sessões de quimioterapia na sala de infusão do prédio Antônio Mourão, que serão remarcadas para quinta e sexta-feira desta semana.

As consultas oncológicas foram realocadas para o 4º andar da Unidade Maria Ambrosina.

"O Hospital reforça que não há risco das chamas atingirem as instalações. O único impacto até o momento é o alto nível de fumaça", disse a instituição, em nota.

O corpo de bombeiros afirmou que atuará na perícia junto da Polícia Civil para identificar a causa do incêndio no local.

"Infelizmente, a grande maioria dos incêndios florestais são de causa humana. Todas essas ações, quer seja por negligência ou por dolo, causam prejuízos significativos para o meio ambiente, para as áreas naturais, inclusive colocando em risco a nossa sociedade", afirmou o tenente-coronel Heitor Mendonça.

As queimadas na região metropolitana de Belo horizonte têm deteriorado ainda mais a qualidade do ar na capital mineira, onde a umidade tem ficado em torno dos 20% nos últimos dias.

A Defesa Civil do município emitiu um alerta de baixa umidade do ar e reforçou a recomendação para que a população não ateie fogo em lotes vagos, matas ou florestas.