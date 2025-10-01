RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Vídeos de câmeras corporais acopladas ao uniforme de policiais do Bope (Batalhão de Operações Especiais) flagraram oito agentes revirando uma casa no complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro, e levando pertences durante uma operação ocorrida em 15 de janeiro deste ano.

As imagens mostram os militares abrindo gavetas e armários, experimentando perfumes, avaliando roupas de marca e separando tênis.

As imagens foram divulgadas pelo jornal O Globo. Ao todo, oito policiais foram identificados.

Nos diálogos, os agentes comentam antes do furto: "Se estivesse com a viatura, levava a JBL (caixa de som)". Em outros momentos, afirmam frases como "Esse tênis não é de lojinha, é de loja", "Esse Nike Shox passa de R$ 2.000, fácil" e "É bonitão, tem aquelas quatro molas atrás, maneirasso, lindo." Um deles questiona: "Tem 43 [licor]?".

Já sobre outros objetos, os policiais brincam: "Se alguém achar um Playstation, me avisa", ao que um responde: "Também estou precisando".

Em outro trecho, ao encontrar um celular, um militar diz: "Não quero ser acusado de levar isso".

A Corregedoria da PM afirma que apurou o conteúdo das câmeras, concluiu a investigação e remeteu o caso à Promotoria militar, nesta terça (30). Os agentes foram afastados do policiamento de rua e cumprem funções administrativas.

Segundo nota oficial, a corporação afirmou não compactuar com desvios de conduta e que os envolvidos serão punidos "com rigor".

A Operação Caixinha tinha como alvo a estrutura financeira do Comando Vermelho e mirava Fhillip Gregório da Silva, o Professor, suspeito de tráfico e apontado como fornecedor de armas da facção; ele morreu meses depois.

