RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Seis corpos foram encontrados na noite desta terça-feira (30) dentro de um carro na estrada dos Bandeirantes, em Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, quatro deles estavam no porta-malas do veículo.

A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada e investiga as circunstâncias das mortes. Os corpos, ainda não identificados, foram levados para o Instituto Médico-Legal.

Informações preliminares da investigação apontam que as vítimas seriam integrantes do Comando Vermelho, mortas após confronto no Morro Dois Irmãos, em Curicica. O local tem sido palco de recentes disputas entre traficantes da facção e milicianos que ainda controlam a área.

A estrada dos Bandeirantes, uma das principais ligações da zona oeste, tem cerca de 25 km de extensão, atravessa bairros como Taquara, Curicica e Recreio dos Bandeirantes, e é cortada por áreas em disputa entre milícia e tráfico. O carro foi abandonado em um ponto de grande circulação, fora de áreas de comunidade.

O episódio ocorre em meio a uma escalada da violência na região. Horas antes da descoberta dos corpos, três ônibus foram sequestrados e usados como barricadas para bloquear a própria estrada dos Bandeirantes. Dois homens foram presos, com duas armas de fogo, e uma motocicleta foi apreendida.

Na segunda-feira (29), uma operação conjunta das polícias Civil e Militar com o Ministério Público do Rio prendeu 22 pessoas na Cidade de Deus e na Gardênia Azul, também cortadas pela Bandeirantes. O objetivo era conter o avanço do Comando Vermelho nessas áreas.

Ainda no mesmo dia, o Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) realizou uma incursão no Morro Dois Irmãos, onde houve confronto com criminosos. A polícia informou ter apreendido três fuzis, uma pistola e munições, mas os suspeitos conseguiram escapar.