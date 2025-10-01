PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Uma vereadora do município de Borba, a cerca de 200 km de Manaus, se envolveu em uma polêmica após um pronunciamento na Câmara Municipal em que disse ser a favor da violência contra a mulher.

A fala da vereadora Elizabeth Maciel (Republicanos), conhecida como Betinha, ocorreu durante a sessão plenária na segunda-feira (29).

"Eu digo com toda sinceridade: eu aprovo, eu sou a favor da violência contra a mulher. Quando um homem bate em uma mulher, eu aprovo", disse Elizabeth na tribuna. "Tem mulher que merece apanhar. Tem sim, sabe por quê? Eu já presenciei caso que a mulher se bate ela mesma, para condenar o homem."

Após a repercussão do caso, ela pediu desculpas em vídeo na terça (30).

"Reconheço que ao me manifestar em plenário utilizei uma expressão totalmente inadequada e infeliz que não corresponde ao que penso nem ao que desejo transmitir", disse a parlamentar.

"De forma alguma foi minha intenção justificar ou naturalizar qualquer forma de violência. Fui extremamente infeliz da maneira como me expressei e lamento profundamente que minhas palavras possam ter causado ofensas, especialmente a você, mulher".

A vereadora, que é 1ª secretária na mesa diretora da Câmara Municipal, também disse que o episódio servirá para uma reflexão pessoal e política.

A fala de Betinha ocorreu enquanto ela defendia o colega Pedro Paz (União), que teria levantado o dedo de maneira agressiva para a vereadora Professora Jéssica (DC) durante uma discussão. Segundo Betinha, não havia intenção misógina no ato de Pedro.

"Sou a favor da lei para defender as mulheres, mas eu sou contra as mulheres que querem se beneficiar, como a vereadora Jéssica está fazendo com o senhor", disse Betinha na segunda-feira.

Cinco vereadores divulgaram notas públicas criticando as declarações da parlamentar. Entre eles está Tatiana Franco (União Brasil), presidente da Câmara de Borba.

"Reconhecemos que tais falas não correspondem ao espírito desta Casa, que deve ser um espaço de respeito, diálogo e promoção da cidadania", disse Tatiana, que também preside a Procuradoria da Mulher, inaugurada pelo parlamento municipal em agosto deste ano.

A prefeitura de Borba disse pelas redes sociais que a fala da vereadora não corresponde aos valores da cidade e o compromisso com o combate à violência contra a mulher. O comunicado também cita que a vereadora já se retratou publicamente e expressou repúdio a violência de gênero. "Essa postura demonstra responsabilidade com o debate público e respeito à sociedade", diz o texto.

Elizabeth Maciel já se envolveu em uma briga física no plenário da Câmara de Borba em 2012, quando trocou agressões com a então vereadora Yolanda Andrade (PCdoB).

Elizabeth também foi agredida pelo filho e sobrinho da colega após fazer uma cobrança de prestação de contas de uma verba supostamente recebida por Yolanda quando esteve à frente da presidência da Casa.