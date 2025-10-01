RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou nesta terça-feira (30) o corpo de Denis Kopanev, 33, turista russo que estava desaparecido há 115 dias. O último registro de localização dele havia sido no dia 9 de junho.

O corpo foi encontrado por policiais da DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros) em uma área de mata fechada do Parque Nacional da Tijuca, com vales e penhascos.

As investigações indicam, segundo a polícia, que ele pode ter sofrido um acidente enquanto caminhava pela trilha.

Um amigo com quem Kopanev compartilhava a localização de seus passeios pelo Brasil foi quem registrou o desaparecimento na delegacia.

A principal pista da localização foi dada por um frequentador de trilhas da Floresta da Tijuca, que provou a água de um córrego e sentiu gosto ruim na boca. Policiais seguiram o rastro e encontraram o corpo em avançado estado de decomposição, com roupas e itens que eram de Kopanev. O corpo ainda passará por perícia.

No Brasil, Kopanev já havia visitado a amazônia e Minas Gerais, e planejava ir a São Paulo e Fernando de Noronha. O russo estava hospedado em um imóvel no Parque da Cidade, na Gávea, região que dá saída para a floresta da Tijuca.

A apuração policial apontou que Kopanev havia marcado encontro com um homem no dia 9 de junho, mesma data em que foi visto pela última vez. O encontro seria na Vista Chinesa, que fica no Parque Nacional da Tijuca, e Kopanev chegou a pedir um carro de aplicativo antes de sair de casa, mas cancelou e decidiu ir a pé através de uma trilha.

O último registro da localização fica aos arredores da área de desaparecimento, o que indicava que ele permaneceu na região. Segundo depoimento de uma testemunha à polícia, Kopanev não chegou.

Outro indício de que Kopanev morreu no local é um anel com marcadores digitais usado por ele. O anel indica que ele esteve em deslocamento até o último registro, entre 22h e 22h30 do dia 9.

"A interrupção abrupta dos dados reforça a hipótese de evento súbito ou intervenção externa, compatível com o fato de o indivíduo nunca mais ter sido visto desde então", afirmou a Polícia Civil, em nota.