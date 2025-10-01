SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Samuel Sant?Anna da Costa, conhecido como Gato Preto, vai responder pelo crime de tentativa de homicídio com dolo eventual após se envolver em um acidente de trânsito na manhã de 20 de agosto na avenida Brigadeiro Faria Lima, no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo.

A denúncia contra ele foi feita pelo Ministério Público e aceita pela Justiça. Assim, ele deverá ser julgado pelo Tribunal do Júri. Não há data para que isso aconteça. Ele deve responder o processo em liberdade.

De acordo com a promotora Ana Paola Ferrari Ambra, Gato Preto ultrapassou o semáforo vermelho ao dirigir o veículo Porsche em velocidade incompatível com a via. Segundo ela, o influenciador estava sob efeito de álcool e droga, o que foi confirmado por um exame toxicológico.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa do influenciador nesta quarta (1º). Em manifestações anteriores, seus advogados afirmaram que o laudo que aponta que ele teria bebido constitui apenas um dos elementos de apuração.

A defesa também afirmou que algumas informações divulgadas sobre o laudo são distorcidas e que permanece plenamente preparada para produzir todos os meios de prova necessários.

Os advogados também pediram que o processo fosse colocado em segredo de Justiça, o que não foi aceito.

O carro conduzido por Gato Preto bateu em um outro veículo, onde estavam pai e filho. Uma das vítimas teve que ser levada a um hospital e teve constatada uma fratura na mandíbula.

No momento do acidente, ele estava na companhia da influenciadora Bia Miranda. Ambos deixaram o local com auxílio de seguranças antes da chegada da polícia. No entanto, ainda tiveram tempo de retirar pertences que estavam dentro do Porsche.

Conforme o Ministério Público, ao sair do interior do veículo Gato Preto se mostrou alterado. A Promotoria afirma ainda que ele deu risada do acidente em um primeiro momento, e depois se comportou de maneira agressiva.

Gato Preto foi encontrado e preso por policiais militares horas depois. Ele estava no imóvel onde mora.

Em depoimento, uma das vítimas relatou que o influenciador teria ameaçado o pai dela

A investigação pediu a uma casa noturna onde Gato Preto esteve antes do acidente imagens de câmeras de segurança e o extrato da consumação dele no local.

A Polícia Civil confirmou ter agendado o depoimento do influenciador para setembro, mas ele não compareceu no 15° DP (Itaim Bibi), responsável pelo caso.