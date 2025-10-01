BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde afirmou nesta quarta-feira (1º) que foram notificados 43 casos de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica.

Os dados recebidos pelo Cievs (Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde) apontam 39 registros em São Paulo, sendo 10 confirmados e 29 de casos ainda em investigação, além de quatro casos em investigação em Pernambuco.

Foram descartados 4 casos suspeitos. Um óbito em São Paulo por intoxicação por metanol já foi confirmado pelo Cievs e outros sete seguem em investigação -cinco em São Paulo e dois em Pernambuco.

O governo federal instalou uma sala de situação para monitorar os casos de intoxicação. A equipe que irá acompanhar o tema será composta por representantes dos ministérios da Saúde, Justiça, Agricultura, além dos conselhos de secretários de saúde dos estados (Conass) e de municípios (Conasems). Anvisa e os governos de São Paulo e Pernambuco também participam das conversas.

"A equipe vai planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem adotadas neste momento de Evento de Saúde Pública, devido aos casos registrados", diz o Ministério da Saúde.

A Polícia Civil e a Vigilância Sanitária fizeram nesta quarta-feira (1º) uma nova operação de fiscalização em quatro estabelecimentos comerciais de São Paulo suspeitos de vender bebida alcoólica contaminada com metanol.

O Ministério da Saúde também enviou na terça-feira (30) uma nota técnica a estados e municípios orientando a notificarem imediatamente todas as suspeitas de intoxicação.