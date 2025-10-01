SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao buscar sua filha de cerca de 3 anos em uma escola de educação infantil no bairro da Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo, um pai foi roubado e agredido por um ladrão por volta do meio-dia de terça-feira (30).

No vídeo da câmera de vigilância da escola é possível ver quando o pai pega a filha e a coloca no banco de trás do carro e a mochila dela no banco da frente. Nesse momento, um motociclista se aproxima e estaciona atrás do carro. A moto tinha uma caixa de entregas na garupa, mas sem logomarcas.

Quando o pai deu a volta para entrar no veículo, o suspeito, de capacete, o abordou. O homem levou um susto ao perceber o motociclista com uma arma na mão. Ele não reagiu e abriu a porta do motorista entregando, em seguida, sua aliança.

O criminoso chega a dar estocadas com a arma na barriga da vítima e depois uma coronhada em sua cabeça, antes de montar na moto e fugir.

Após o ocorrido, a direção da escola chamou a Polícia Militar para reforçar a segurança no local.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o 91º Distrito Policial (Ceagesp), responsável pela área, analisa as imagens para tentar identificar o suspeito.