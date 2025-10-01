RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um professor da rede privada de ensino foi preso na última sexta-feira (26) em Guarabira, município do brejo paraibano, sob suspeita de praticar assédio sexual contra alunas menores de idade.

Ele é suspeito de se aproveitar da posição hierárquica em sala de aula para "oferecer benefícios acadêmicos em troca de vantagens amorosas", segundo a Polícia Civil.

A identidade do docente não foi divulgada para evitar a exposição das vítimas e incentivar que possíveis novas testemunhas se apresentem. De acordo com a polícia, o investigado ficou em silêncio durante os depoimentos e não se manifestou sobre as acusações.

A investigação é conduzida pela Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Guarabira e começou a partir de uma denúncia anônima feita à Polícia Civil no fim de agosto. Segundo a delegada responsável pelo caso, Isabela Martins Leal, o alerta inicial tratava do compartilhamento de áudios atribuídos ao professor, enviados a uma das alunas.

"Ele se utilizava da posição de superioridade hierárquica em busca de vantagens amorosas. Oferecia vantagens acadêmicas, como pontuação ou benefícios escolares, o que caracteriza o delito de assédio sexual", afirmou ela à reportagem.

A partir da primeira denúncia, os investigadores conseguiram identificar a vítima e, em seguida, outras estudantes que relataram abordagens semelhantes.

Até o momento, três adolescentes já foram ouvidas e indicaram testemunhas. Todas são alunas de escolas de Guarabira.

A delegada disse que o caso é tratado como assédio sexual praticado em concurso, já que envolve mais de uma vítima.

Com base nos elementos reunidos, a Polícia Civil pediu ao Judiciário a prisão preventiva (sem prazo) do professor, além da busca e apreensão em sua residência e a extração de dados do telefone celular. Os pedidos foram deferidos pela 2ª Vara Mista de Guarabira.

Durante o cumprimento dos mandados, o aparelho foi apreendido e encaminhado ao Instituto de Polícia Científica da Paraíba, responsável pela análise técnica. O conteúdo do dispositivo ainda não foi divulgado.

O professor pode responder em liberdade caso a Justiça decida revogar a medida cautelar. O inquérito policial deve ser concluído nos próximos dias e encaminhado ao Ministério Público.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100 ou pelo canal 197, disponível no site da Polícia Civil da Paraíba.


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se