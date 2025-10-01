SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As obras de melhoria e ampliação do Aeroporto Internacional de Belém foram concluídas no final deste mês de setembro. A informação foi divulgada, nesta terça-feira (30), pela Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária que administra o local.

O início do projeto foi antecipado em quase um ano em relação ao plano inicial de reforma, que era maio de 2026. A medida ocorreu para garantir o atendimento durante aos passageiros durante a realização da COP30.

A cúpula climática das Nações Unidas ocorre entre os dias 10 e 21 de novembro, na capital paraense, e a expectativa é que a cidade receba cerca de 50 mil visitantes durante o período.

Apesar de afirmar que o aeroporto já tinha condições de absorver os voos extras para a COP30, a concessionária diz que a capacidade do local foi qualificada.

As melhorias realizadas no aeroporto estão agora em processo de avaliação pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Segundo a concessionária, intervenções complementares seguirão ocorrendo no local. Ainda de acordo com a empresa, o investimento nas obras foi de R$ 450 milhões até agora.

Entre as principais mudanças no aeroporto está a modernização do terminal de passageiros. As áreas de embarque quase triplicaram com a ampliação de 1.593 m² para 4.303 m² para atender o público de voos nacionais e internacionais.

A área de embarque remoto, por exemplo, aumentou de 265 m² para 835 m².

Foram construídos dois novos mezaninos sobre o saguão principal e ampliadas as áreas comerciais do local que passaram de 2.863 m² para 4.162 m², que permitiu a chegada de novas lojas e restaurantes.

Os banheiros também foram reformados. Os boxes femininos aumentaram de 64 para 93, enquanto os masculinos passaram de 73 para 95.

"As melhorias realizadas pela NOA ampliam o conforto e a qualidade da experiência dos passageiros no terminal e, ao mesmo tempo, fortalecem a infraestrutura para receber mais voos, com ainda mais segurança e eficiência", diz em nota a concessionária.

No saguão principal do aeroporto, a área pública foi aumentada em aproximadamente 20% e completamente remodelada para otimizar o fluxo de passageiros.

"Entre as entregas realizadas [no aeroporto], está o novo pátio para estacionamento de aeronaves, que, na prática, permitiu a adição de cinco posições para aeronaves da categoria C, que abrange modelos comumente utilizados em operações comerciais domésticas, como o Boeing 737-800 e o Airbus A320, além da requalificação completa do pavimento de pistas e taxiways", diz a empresa.

A iluminação foi substituída e a parte de climatização também ganhou melhorias, ainda de acordo com a empresa que administra o aeroporto de Belém.

"Um dos investimentos mais relevantes nesse eixo, já em pleno funcionamento, é o abastecimento de 100% das operações com fontes de energia renovável", afirmou à Folha, no mês de julho, Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da concessionária.

Em meio a crise provocada pelos preços de hospedagem na cidade, nesta quinta-feira (2), a cidade ganhará uma nova opção. Será inaugurado, dentro do aeroporto de Belém, o Transamérica Executive hotel.

O empreendimento estreia com 60% de lotação, segundo o proprietário Felipe Santos. O hotel leva a bandeira da rede Atlântica e terá, inicialmente, 79 apartamentos, academia, bar, restaurante.

A hospedagem para o período da COP30, segundo Santos, está quase toda preenchida. As vagas ainda disponíveis estão em processo de negociação direta com algumas entidades.

Segundo ele, antes da cúpula climática será inaugurado também, perto do hotel, um hangar para aviões executivos.