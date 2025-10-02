(UOL/FOLHAPRESS) - Quatro pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira (02) após um ataque a facas em uma sinagoga em Manchester, na Inglaterra.

Carro em alta velocidade atingiu público da sinagoga e pessoas foram esfaqueadas. A polícia disse que quatro pessoas ficaram feridas e as autoridades isolam o local e sobrevoam de helicóptero. O suspeito do ataque teria sido baleado, mas seu estado de saúde não foi informado.

Caso é tratado como possível ataque terrorista.

Ataque acontece em dia sagrado do calendário judaico. Uma organização que monitora o antissemitismo no Reino Unido disse trabalhar junto às autoridades e destacou que o caso ocorre no dia mais sagrado do ano judeu.

"Agradecemos aos agentes do GMP e à segurança da sinagoga que responderam imediatamente para lidar com o incidente", escreveu a Community Security Trust em nota.

Primeiro-ministro do Reino Unido se diz chocado com ataque. "O fato de isso ter acontecido no Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico, torna tudo ainda mais horrível. Meus pensamentos estão com os entes queridos de todos os afetados e meus agradecimentos aos serviços de emergência e a todos os socorristas", escreveu Keir Starmer X. Ele deve deixar mais cedo o encontro com líderes europeus.