SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Deputados aprovam isenção de IR até R$ 5.000, governos Lula e Tarcísio trocam farpas em crise do metanol e outras notícias para começar esta quinta-feira (2).

CONGRESSO NACIONAL

Câmara aprova isenção de IR até R$ 5.000 e imposto mínimo para alta renda, em votação unânime. Promessa de campanha de Lula, medida ainda precisa passar pelo Senado para valer em 2026.

ELEIÇÕES 2026

Governos Tarcísio e Lula trocam farpas em crise do metanol e voltam a disputar visibilidade política. Nos bastidores, gestões federal e estadual revelam queixas sobre tentativa de lucrar com episódio. PF anunciou inquérito, e estado afirmou haver precipitação sobre elo de caso com crime organizado.

SAÚDE

Com casos de intoxicação por metanol, médicos recomendam que pessoas não bebam. Secretaria de Estado da Saúde diz que seu papel é alertar sobre risco sanitário. Ministério da Saúde afirma que foram 43 notificações de suposta contaminação.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Brasil aplaude plano de Trump para fim da guerra em Gaza, diz Vieira. Para o chanceler, conjunto de 20 pontos se assemelha aos objetivos defendidos pelo governo brasileiro. Proposta apresentada pelo presidente americano tem aval de Netanyahu e estaria sob análise do grupo terrorista Hamas.

MUNDO

Contra 'generais gordos', decreto de Trump prevê medir cintura e até demitir quem não emagrecer. Medida exige treinamento físico diário e proíbe pelos faciais, com exceção de bigodes bem aparados. Novas regras entram em vigor no próximo ano, e membros das Forças que não se adequarem serão colocados 'de recuperação'.

CIÊNCIA

Jane Goodall, que revelou traços humanos dos grandes macacos, morre aos 91 anos. Primatologista revolucionou a ciência e a compreensão da humanidade sobre si mesma. Britânica foi pilar da mais longa pesquisa de campo contínua sobre uma comunidade de animais.

EDUCAÇÃO

USP cai para segundo lugar em ranking de melhores universidades da América Latina. Pontifícia Universidade Católica do Chile volta ao topo após dois anos de liderança da instituição paulista. Representante da Brasileira afirma que alguns resultados não refletem a realidade atual.

ECONOMIA

iFood retoma serviço de entrega com drone em Sergipe. Aeronave cruza rio e leva entregas de Aracaju a município vizinho. Empresa estuda expandir o uso de drones para outros estados.

CULTURA

EUA dizem que cineasta brasileira presa em LA só será solta após deportação. Marido americano diz que ela seguiu os trâmites legais para 'green card'. Serviço de imigração diz que ela estava em situação irregular.

PERNAMBUCO

Criança sobrevive por dias ao lado dos pais mortos em acidente em rodovia de Pernambuco. Menino de 5 anos foi encontrado nesta segunda (29) por morador próximo ao carro capotado. Casal morreu após colidir com cavalo e sair da pista na BR-424, no agreste do estado.