SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As linhas 1-azul e 3-vermelha do metrô de São Paulo estão operando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações na manhã desta quinta-feira (2).

Segundo o metrô, o problema acontece por falta de energia elétrica entre as estações Tucuruvi e Jabaquara. A companhia informou que trabalha para normalizar a situação, mas não deu prazo.

A reportagem acionou a Enel na manhã desta quinta, mas a empresa ainda não se manifestou.

Passageiros se queixam de plataformas cheias e trens parados por até 20 minutos.

As demais linhas seguem com operação normal, segundo o metrô.