CUIABÁ, MT (FOLHAPRESS) - Estudantes do ensino médio poderão vivenciar diferentes áreas profissionais e ainda concorrer a bolsas de estudo integrais em universidades da Cruzeiro do Sul Educacional durante o Mochilão, evento gratuito realizado em cinco estados. Criada em 2013, a iniciativa o nome e formato atual de Mochilão nos últimos dois anos.

Segundo o grupo, cerca de 90 mil estudantes participaram em 2023 e 2024, e a expectativa é repetir o engajamento em 2025.

Beatriz Eckert-Hoff, vice-presidente de Excelência Acadêmica e Institucional da Cruzeiro do Sul Educacional, afirma que a edição de 2025 oferece experiências que dialogam com o cotidiano dos jovens e as mudanças do mercado de trabalho.

"O Mochilão ajuda os estudantes a tomarem uma decisão mais consciente sobre a carreira, colocando o jovem no centro da sua própria formação. Neste ano, o diferencial está em uma programação ainda mais conectada com as profissões e tecnologias do presente e do futuro. Além das tradicionais oficinas que permitem vivenciar áreas como medicina e direito com atividades inovadoras."

Entre as oficinas desta edição estão:

- A arte de conversar com a IA, biomedicina forense desvendando crimes e influência digital x escolha de uma faculdade, oferecidas no Cruzeiro do Sul;

- Rato virtual sniffy, no módulo; realidade aumentada, no Positivo Londrina;

- Robô tecno, no Unipê (Centro Universitário de João Pessoa);

- Arena gamer, no UDF;

- Júri simulado, na Unifran (Universidade São Francisco)

Cada campus participante oferecerá uma bolsa integral para cursos presenciais, exceto medicina, válida para o primeiro semestre de 2026.

Para concorrer, o estudante deve se inscrever no vestibular usando o cupom Mochilão, realizar a prova online até 16 de outubro e acompanhar o resultado, que será divulgado em 22 de outubro.

O Mochilão será realizado entre 6 e 9 de outubro, em diversos campi. Inscrições gratuitas podem ser feitas pelo site oficial, e a programação completa está disponível no aplicativo Duda.

Veja as instituições participantes:

SP

- Universidade Cidade de S. Paulo (Unicid) - São Paulo

- Universidade de Franca (Unifran) - Franca

- Centro Universitário Módulo - Caraguatatuba

- Universidade Cruzeiro do Sul - Guarulhos

- Centro Universitário Braz Cubas - Mogi das Cruzes

- Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (Ceunsp) - Itu

PR

- Universidade Positivo (UP) - Curitiba/Campus Ecoville

- Universidade Positivo - Londrina

- Universitário de Pinhais (Fapi) - Pinhais

RS

- Centro Universitário FSG - Caxias do Sul

- Centro Universitário Cesuca - Cachoeirinha

DF

- Centro Universitário UDF - Brasília

PB

- Centro Universitário de João Pessoa (Unipê) - João Pessoa

