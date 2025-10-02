PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Santa Catarina concluiu o inquérito policial que apurava a morte de um casal encontrado em um motel em São José no dia 11 de agosto.

Segundo a corporação, o policial militar Jeferson Luiz Sagaz e a empresária Ana Carolina Silva, ambos de 37 anos, morreram devido a uma intoxicação exógena que provocou desidratação intensa e colapso térmico, levando à morte. Exames apontaram a presença de álcool e cocaína no organismo das vítimas.

A temperatura elevada da água da banheira onde o casal foi encontrado também contribuiu para o agravamento do quadro, segundo o laudo.

"A temperatura da água pode ter alcançado até 50°C e o aquecedor do ambiente também estava em uma temperatura elevada", afirmou o delegado Felipe Simão, responsável pelas investigações, durante entrevista coletiva. "Essas duas circunstâncias, associadas às substâncias encontradas nos corpos, fizeram a Polícia Civil chegar na conclusão que a causa foi morte súbita e não decorrente da intervenção de terceiros."

"É importante a divulgação desse fato, até mesmo, para que as pessoas possam se conscientizar a respeito de algumas situações que podem causar a morte acidental", disse o delegado-geral da PC-SC, Ulisses Gabriel

Jeferson e Ana Carolina Silva foram encontrados mortos na banheira de um quarto de motel às margens da BR-101, no bairro Roçado, em São José, na região metropolitana de Florianópolis. Eles deixam uma filha de 4 anos.

Familiares relataram que os dois desapareceram após comemorarem o aniversário da filha em um food park na noite do dia 10 de agosto. Depois, deixaram a criança com parentes e foram a um bar, onde foram vistos pela última vez por volta das 23h30. No dia seguinte, deveriam ter buscado a filha, mas não apareceram.

Com base em 16 laudos periciais, foram afastadas as possibilidades de morte decorrente por choque elétrico, por afogamento, por intoxicação de monóxido de carbono. Também foi descartada a suspeita de homicídio.