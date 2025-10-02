SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Novo Nordisk, conhecida pela produção e comercialização de Ozempic e Wegovy, se juntou à Eurofarma, empresa nacional, para o lançamento de mais dois medicamentos injetáveis que possuem a semaglutida como princípio ativo: Poviztra, indicado para o tratamento da obesidade e do sobrepeso com comorbidades associadas, e Extensior, voltado para o tratamento do diabetes tipo 2.

A parceria vem com o intuito de expandir a distribuição da semaglutida injetável no Brasil e chegar em farmácias e regiões que a farmacêutica dinamarquesa ainda não alcançou. A Eurofarma está presente em 24 países e é uma das líderes no mercado latino-americano. Com este acordo, será a distribuidora exclusiva para a promoção das duas marcas citadas acima.

Allan Finkel, vice-presidente da Novo Nordisk para a América Latina e Brasil, afirma que a parceria é um passo estratégico para garantir que a inovação da companhia chegue a ainda mais pessoas em todo o Brasil, mantendo a mesma confiança e qualidade de sempre.

"A parceria com a Eurofarma é um movimento estratégico para catalisar o alcance da nossa inovação, unindo nossa força científica à capilaridade de um parceiro de excelência".

A importância do Brasil para a empresa foi reforçada por Ludovic Helfgott, vice-presidente executivo de estratégia de produtos e portfólio. Em entrevista à Folha em junho, durante um congresso de diabetes, Helfgott afirmou que o Brasil é "absolutamente um dos lugares mais importantes" onde a empresa realiza pesquisas, citando estudos em áreas como diabetes, obesidade e doenças cardiometabólicas.

O aumento da obesidade é uma realidade no Brasil e em grande parte da América Latina, motivado por fatores socioeconômicos, culturais e ambientais. Segundo o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) do Ministério da Saúde, dados de 2024 indicam que 34,66% dos brasileiros ?em um estudo com mais de 26 milhões de pessoas? apresentam algum nível de obesidade.

Com base no estudo Step Up, publicado na The Lancet, uma dose injetável semanal de 7,2 mg proporcionou uma perda de peso de 18,7%, superando os 15,6% da dose atualmente aprovada de 2,4 mg.

Os avanços farmacológicos esbarram em desafios de acesso e custo. Especialistas já consultados pela Folha citam que, apesar da ampliação das opções terapêuticas ?que incluem vias de administração oral e injetável?, o uso desses medicamentos ainda é restrito a uma pequena parcela da população com obesidade, estimada em apenas 3% no Brasil.

Renata Campos, CEO da Eurofarma no Brasil, afirma que a empresa quer "tornar estes tratamentos mais acessíveis, como parte da nossa missão promover o acesso à saúde e qualidade de vida para fazer com que as pessoas vivam mais e melhor".

O projeto contempla um compromisso com médicos e pacientes, excelência científica, inovação e uma robusta capacidade de execução local. "Com essa parceria, somos a primeira empresa brasileira a oferecer duas novas marcas de semaglutida biológica injetável no Brasil", completa.

A fabricação nacional pode ampliar o acesso e a distribuição, com preços relativamente menores. Um exemplo é a produção nacional das canetas de liraglutida pela farmacêutica EMS, também voltadas para o tratamento de diabetes e obesidade, embora com princípio ativo diferente da semaglutida. Os medicamentos têm preços sugeridos a partir de R$ 307,26 (embalagem com uma caneta), R$ 507,07 (Lirux com duas canetas) e R$ 760,61 (Olire com três canetas).

Os medicamentos Poviztra e Extensior devem começar a ser vendidos ainda neste mês de outubro, mas não foram divulgadas informações sobre faixa de preço e data específica de lançamento.