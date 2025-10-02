PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Santa Catarina anunciou nesta terça-feira (1) a conclusão das investigações sobre a morte do fisiculturista e personal trainer Valter Vargas Aita, assassinado em 7 de setembro em Chapecó, no oeste do estado.

O corpo do fisiculturista foi encontrado nu e com 21 ferimentos à faca na escada do prédio onde ele morava. A esposa de Valter, Andrea Carvalho Aita, foi detida em flagrante por suspeita de ser a autora do crime, e está em prisão preventiva. A defesa de Andrea não foi localizada pela reportagem.

A investigação, conduzida pela Delegacia de Homicídios de Chapecó, apontou que Valter levou a primeira facada no pescoço enquanto ainda acordava, o que teria impossibilitado qualquer reação.

Mesmo ferido, ele tentou fugir e deixou um rastro sangue pelo corredor e escadas do prédio.

Uma testemunha disse em depoimento que viu Valter sem ferimentos no rosto, o que indica que ele teria sofrido novas facadas, incluindo seis perfurações na face, após desmaiar na escada.

Os peritos forenses identificaram ferimentos na cabeça, rosto, nuca, tórax, abdômen, braços e pernas de Valter. Laudos periciais apontam que a arma usada foi uma faca grande de cozinha.

Andrea teve escoriações leves e um corte na mão, o que, segundo a polícia, são ferimentos compatíveis com o deslizamento da lâmina durante os golpes.

De acordo com a polícia, Andrea cometeu homicídio doloso com duas qualificadoras, motivo fútil e dificuldade de defesa da vítima. Se condenada, pode receber pena de 12 a 30 anos de reclusão.

Andrea também tinha um mandado de prisão em aberto por envolvimento em um latrocínio em 2019 no Rio Grande do Sul, pelo qual foi condenada a 15 anos de reclusão.

De acordo com a polícia, conversas com uma amiga por aplicativo de mensagens apontam que o crime teria sido motivado por ciúmes. Nas trocas de mensagens, ela disse acreditar que Valter estava se envolvendo com outras pessoas e em várias ocasiões manifestou a intenção de matá-lo por esse motivo.

Ela também tinha vídeos do marido dormindo, e enviava para ele junto com ameaças, afirma a polícia.

Segundo o delegado regional Rodrigo Moura, Andrea também teria feito furos na parede do quarto para vigiar Valter enquanto ele mexia no celular.

Natural de Santa Maria (RS), Valter era hexacampeão catarinense de fisiculturismo e em 2024 foi vice-campeão de um torneio mundial organizado pela World Fitness Federation, uma das principais associações do esporte.