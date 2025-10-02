Além da interdição, as equipes apreenderam garrafas de vodka e whisky, que serão periciadas para verificação da presença de metanol ou outro tipo de álcool impróprio para consumo. A distribuidora não tinha licença de funcionamento junto ao governo do DF.

A PCDF informou que segue realizando diligências sobre o caso, e que vítimas e demais envolvidos serão ouvidos.

Emergência médica

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Em caso de identificação dos sintomas, é preciso buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar pelo menos uma das instituições a seguir: