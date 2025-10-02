SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A casa de show Boteco da Villa, onde o rapper Hungria, 34, se apresentou três dias antes de ser internado com sintomas de intoxicação por metanol, foi interditada cautelarmente nesta quarta-feira (1º) pela Vigilância Sanitária da cidade de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Cantor se apresentou no local no último domingo (28). Não há informações se ele consumiu bebida alcoólica durante o evento.

Boteco da Villa informou que todas as bebidas são adquiridas com procedência garantida e com nota fiscal. Em nota, a casa de show afirmou que "nunca houve qualquer indício ou evidência de adulteração" nos produtos.

Casa de show declarou que interdição foi "medida precipitada". "Sem comprovação de qualquer irregularidade", diz nota publicada no Instagram. O estabelecimento afirmou ainda que está tomando as medidas legais para reabrir o espaço.

CANTOR FOI INTERNADO POR SUSPEITA DE TER INGERIDO BEBIDA COM METANOL

Gustavo da Hungria Neves está na UTI e passará por sessões de hemodiálise. Boletim de saúde é assinado pelos médicos Leandro Machado, Guilherme Meyer e Allisson B Barcelos Borges.

Músico apresenta quadro de cefaleia, náusea, vômito, turvação visual e acidose metabólica, informou a unidade de saúde. Os sintomas apareceram após ele consumir vodca na casa de um amigo, em Brasília.

Equipe do cantor também anunciou o adiamento de shows. "Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente", diz trecho de comunicado.

"O Hospital DF Star informa que o paciente Gustavo da Hungria Neves deu entrada em nossa unidade com sintomas suspeitos de intoxicação por metanol.No momento encontra-se internado em unidade de terapia intensiva, sem alterações visuais e com quadro clínico estável, consciente, orientado e comrespiração espontânea. Iniciou tratamento específico e hemodiálise para eliminação da substância tóxica. Não há previsão de alta hospitalar", disse o boletim médico.

BRASIL TEM 11 CASOS CONFIRMADOS DE CONTAMINAÇÃO POR METANOL

Subiu para 11 o número de casos confirmados no país de contaminação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas, segundo o Ministério da Saúde. Outros 48 estão em investigação.

País confirmou uma morte e investiga outras sete suspeitas. O óbito confirmado aconteceu na cidade de São Paulo. O estado tem mais cinco mortes sob investigação (três na capital e duas em São Bernardo do Campo); as outras duas são investigadas em Pernambuco, em Lajedo e João Alfredo.

Inicialmente, o ministro Alexandre Padilha havia confirmado mais um caso do Distrito Federal, que ainda não havia entrado no sistema. Após comunicado à imprensa, o próprio ministério corrigiu a informação e disse que o caso tem "todas as evidências, está sendo já tratado como intoxicação [por metanol], mas ainda não tem a confirmação do exame laboratorial".

O único caso suspeito no DF é o do cantor Hungria, em Brasília. O músico foi internado nesta tarde no hospital DFStar da capital federal.

Os dados são atualizados diariamente, no período da tarde. Até nesta quarta-feira à noite, havia 10 casos confirmados e 33 em investigação.