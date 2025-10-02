SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um produtor rural encontrou uma onça-parda em cima do telhado de sua casa, em Congonhinhas, no norte do Paraná, na terça-feira (30).

Morador laçou a onça-parda para retirá-la de cima do telhado. Na sequência, ele acionou o Instituto Água e Terra para resgatar o animal.

Homem deixou o animal preso em um pequeno cercado de grade até a chegada do resgate. A onça-parda já rondava a região e teria comido alguns dos animais que ele cria.

Onça-parda é fêmea, tem menos de um ano, estava machucada e com indícios de desnutrição. O bicho foi sedado com dardo tranquilizante e levado ao Hospital Veterinário do Centro Universitário Filadélfia, de Londrina, onde recebeu atendimento.

Os primeiros atendimentos incluíram soro, antibióticos e anti-inflamatórios, informou o hospital veterinário. Nesta semana, a onça passará por raio-X, ultrassom e exames de sangue para avaliação completa.

Após o tratamento, a onça-parda será devolvida à natureza. Ainda segundo o hospital veterinário, a expectativa é de que o animal retorne ao seu habitat natural já na próxima semana.