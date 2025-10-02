BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Equipes do Corpo de Bombeiros de Goiás e de outros órgãos ambientais atuam desde o último domingo (2) no combate a focos de incêndio na Chapada dos Veadeiros, na região nordeste de Goiás.

Os trabalhos tentam evitar que as chamas se aproximem do parque nacional. Ao todo, mais de 100 agentes estão envolvidos na operação na Área de Proteção Ambiental (APA) Pouso Alto, próximo ao município de Cavalcante.

Os bombeiros afirmam que há seis grandes focos de incêndio ativos na região, que é de difícil acesso.

"Importante destacar que, até o momento, não há risco às cidades do entorno nem ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, com as chamas concentradas na APA e em propriedades privadas", disse o órgão, em nota.

Segundo o Painel do Fogo do governo federal, a área afetada pelas queimadas nesta semana ultrapassa 44 mil hectares.

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) disse que atua no local com 68 brigadistas do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) e 15 brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

"As frentes de fogo mobilizam atenção em duas áreas principais: Serra do Santana e Vão de Órfãos - onde as chamas avançam em direção a Cavalcante e a Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs)", disse o órgão.

Os bombeiros afirmam que a região da Alta Chapada dos Veadeiros vinha apresentando poucos focos de incêndio nas últimas semanas.

As queimadas dos últimos dias, porém, levaram o Governo de Goiás a montar uma operação envolvendo as polícias Militar e Civil, os bombeiros e fiscais ambientais da gestão estadual.

O objetivo é investigar e responsabilizar os eventuais causadores dos incêndios, para coibir práticas criminosas e reduzir os impactos ambientais.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o país registrou 3.000 focos de incêndio nas últimas 48 horas, sendo que a maior parte deles está em Goiás, com 531 notificações.