SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um trem de carga descarrilou por volta das 15h desta quinta-feira (2) em Araraquara, exatamente uma semana depois de um acidente do tipo ter ocorrido na mesma cidade do interior de São Paulo.

O trem estava carregado com carga de milho, assim como o da última quinta-feira (25).

Na vez anterior, no bairro Aparecidinha, na zona rural, a composição bateu em um caminhão carregado com cana-de-açúcar -apesar da gravidade da colisão, não houve registro de feridos.

As causas dos dois descarrilamentos estão sendo investigadas.

O acidente desta quinta provocou o tombamento de cerca de 30 vagões (no da semana passada foram 14).

Segundo a empresa Rumo Logística, responsável pela composição, o descarrilamento ocorreu em uma área afastada da zona urbana, entre os pátios de Tutóia e Bueno de Andrada. Não houve feridos.

"Equipes técnicas foram acionadas imediatamente e atuam na remoção dos vagões e na limpeza da via", diz a empresa, em nota.

A circulação de outros trens deve ficar interrompida enquanto os trilhos não são liberados.

As causas do acidente desta tarde ainda estão sendo apuradas, diz a concessionária responsável pela ferrovia.

Imagens do acidentes mostram os vagões tombados em forma de zigue-zague em cima da linha férrea.