BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Em inauguração de uma obra voltada à COP30, a conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, o presidente Lula (PT) afirmou que convidou o presidente da Argentina, Javier Milei, para participação na conferência, em novembro, em Belém.

Lula e Milei estão em campos políticos e ideológicos antagônicos, e mantêm um distanciamento em seus respectivos mandatos. O argentino se mostra próximo e admirador do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Lula disse ter enviado carta com convite para a COP30 a Trump, ao presidente da China, Xi Jinping, e "até para o presidente Milei".

"Aqui a gente não tem preconceito, venha quem quiser", afirmou.

O petista voltou a falar sobre as críticas a hospedagem em Belém -o evento da ONU passa por uma crise de hospedagem desde o início do ano, em razão dos preços exorbitantes cobrados por hotéis e donos de imóveis disponíveis para locação na capital paraense- e disse que representantes de países africanos e países mais pobres terão onde se hospedar na cidade.

Na noite desta quinta-feira (2), Lula inaugurou, ao lado de ministros e do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), o Parque Linear da Nova Doca.

A Nova Doca é uma avenida no bairro Umarizal, um dos lugares mais caros para se morar em Belém. A obra consistiu em ações de saneamento e drenagem no canal que está no centro da avenida, com a criação de um parque urbano no entorno.

Lula disse, em discurso, que a COP30 não é um "desfile de moda", nem um "desfile de produto ideológico", e voltou a dizer que é preciso que países ricos financiem os países amazônicos para manutenção da floresta em pé.

"A COP30 já está garantida. Vamos virar motivo de orgulho para o mundo", disse o presidente.

Mais cedo, em agenda no arquipélago do Marajó (PA), Lula disse que pretende dispensar um hotel e se hospedar numa embarcação.

A COP30 será realizada em Belém em novembro. A cúpula com chefes de Estado e de governo, que antecede os dias principais do evento diplomático, ocorrerá em pouco mais de um mês, nos dias 6 e 7 de novembro.

"Falei para a [primeira-dama] Janja, não vou nem para hotel, vou dormir num barco", disse Lula, em um evento de entrega de obras da educação em Breves (PA), cidade que fica na porção ocidental do arquipélago do Marajó. "Enquanto os gringos estiverem dormindo, eu vou estar pescando. Quem sabe eu consigo pegar um filhote, um pirarucu", afirmou o presidente, referindo-se a peixes amazônicos.

Lula não deixou claro a que tipo de embarcação se referia, ou se de fato pretende se hospedar em algum barco durante a COP30. Navios de cruzeiro, por exemplo, serão ancorados no Porto de Outeiro -uma região de Belém- como opção de hospedagem para os participantes da cúpula da ONU.

"Vamos fazer a melhor COP da história das COPs, com todos os problemas que a gente tem, até com carapanã [um mosquito comum na região] picando um gringo", disse o presidente.