SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Faltando pouco mais de um mês para a realização da COP30, conferência climática das Nações Unidas, o TEDx promove um debate sobre mudanças climáticas, bioeconomia e sustentabilidade em Ilhabela, cidade do litoral norte de São Paulo, na próxima segunda-feira (6).

Um dos destaques do evento será o professor da USP (Universidade de São Paulo) Carlos Nobre, considerado um dos principais especialistas em clima do Brasil. Membro da Academia Brasileira de Ciências, Nobre é referência mundial nos estudos sobre amazônia e mudanças climáticas.

O encontro se apresenta como uma espécie de "esquenta" da cúpula climática da ONU que ocorrerá em Belém, de 10 a 21 de novembro.

O evento promovido pelo TEDx ocorre no teatro Baía dos Vermelhos e pretende reunir empresários, cientistas, artistas e lideranças comunitárias para discutir a questão socioambiental local e global.

Tendo como pano de fundo as belezas naturais da região, as palestras abordarão temas como ESG, justiça climática, racismo ambiental, mudanças climáticas e ecoturismo.

Outra presença confirmada é da filósofa indígena Cris Takuá. Diretora do Instituto Maracá, ela tem abordado o tema do feminino ancestral em seus trabalhos.

O TEDx em Ilhabela contará ainda, entre outros nomes, com a chef de cozinha Renata Vanzetto; o cineasta David Schurmann, autor de obras sobre oceanos e líder de expedições sobre a preservação marinha; Laura Braga, uma das lideranças do quilombo da Fazenda, em Ubatuba; e Hermes de Sousa, educador popular que atua com jovens em situação de vulnerabilidade.

O evento é licenciado pela TEDx global, plataforma online que promove palestras no mundo todo sobre temas contemporâneos, reunindo especialistas e público.

"Com a COP acontecendo no Brasil, este é o momento de ampliar o olhar para a mata atlântica e posicionar Ilhabela como um hub de inspiração para a sustentabilidade e regeneração no país", diz a organização do evento.

O encontro foi idealizado por voluntários de Ilhabela e conta com apoio de organizações locais, do Convention Bureau e da prefeitura da cidade.

"Uma oportunidade perfeita para integrar negócios, sociedade civil e políticas públicas em um mesmo espaço de troca", diz Aziz Camali, um dos fundadores do projeto.

Os ingressos para assistir às palestras têm três faixas de preço. O social custa R$ 20, mas já está esgotado, segundo a organização. O geral sai por R$ 350 e inclui, além das palestras, café da manhã e a possibilidade de acompanhar as apresentações artísticas ao longo do dia.

TEDX ILHABELA

- Quando 6 de outrubro de 2025, das 8h às 19h

- Onde Instituto Baía dos Vermelhos (IlhaBela)

- Preço Ingressos entre R$ 20 e R$ 580