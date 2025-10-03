SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fim de semana na região metropolitana de São Paulo deverá ser marcado por temperatura em elevação, que poderá ficar em torno de 30°C, e com chuvas isoladas.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão aponta para 29°C de máxima na tarde desta sexta-feira (3) no Mirante de Santana, na zona norte, onde é feita a medicação oficial na capital paulista.

Pode chover no período da tarde. O céu deverá ter muitas nuvens ao longo do dia, apesar da temperatura crescente ?pela manhã, a mínima deve ser de 16°C.

A previsão é semelhante para o sábado (4), mas a máxima pode chegar a 30°C no domingo (5), sem tendência de chover, e alcançar 33°C na segunda (6).

De acordo com os dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, não houve registro de chuva nestes primeiros dias de outubro, mês que tem média histórica de 112,2 mm.

Por causa da falta de chuvas, o sistema Cantareira, que distribui água para cerca de 9 milhões de pessoas, quase metade da população da Grande São Paulo, atingiu o índice de 27,9% de seu volume útil nesta quinta-feira (2).

Desde o último dia 22 de setembro, a Sabesp ampliou em duas horas o tempo da redução da pressão noturna de água na região metropolitana, passando de oito para dez horas por dia, das 19h às 5h do dia seguinte.

A medida foi chamada de preventiva para manter os níveis de água dos reservatórios que fazem parte do Sistema Integrado Metropolitano.

PREVISÃO DO TEMPO PARA O LITORAL

Quem planeja passar o fim de semana na praia deverá pegar tempo quente, céu com nuvens e chuvas isoladas, que podem ser maiores no sábado.

De acordo com o Inmet, a máxima em Santos, na Baixada Santista, deverá ser de 29°C no sábado e de 32°C no domingo. Na segunda, entretanto, os termômetros podem chegar perto da marca de 40°C.

Em São Sebastião, no litoral norte paulista, a tendência é a mesma. No domingo, a máxima deve ser de 33°C. Também há previsão de céu com muitas nuvens.