SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Centrão tem proposta para diminuir tempo de Bolsonaro em regime fechado, veja o que pode mudar com isenção do Imposto de Renda e outras notícias para começar esta sexta-feira (3).

CONGRESSO NACIONAL

Prisão de Bolsonaro em regime fechado diminuiria para 2 a 3 anos em proposta do centrão. Pelas regras atuais, ex-presidente ficaria 6 anos e 10 meses preso.

IMPOSTO DE RENDA

Renúncia com desoneração do IR subiu para R$ 31 bi após mudanças de Lira. Versão original do projeto, formulado pelo governo, calculava perda de R$ 25,8 bi em arrecadação. Texto prevê compensação com imposto para alta renda; técnicos preveem impacto fiscal neutro.

REFORMA ADMINISTRATIVA

PEC da reforma administrativa prevê teto de gastos para Legislativo e Judiciário de estados e municípios. Texto propõe que despesas não possam ultrapassar as do ano anterior, com correção pela inflação. Pedro Paulo (PSD-RJ) busca angariar assinaturas para protocolar projeto na Câmara.

CONGRESSO NACIONAL

Relator desiste de taxar LCAs e LCIs para tentar aprovar resto da MP com aumento de impostos. Medida provisória caduca na quarta-feira (8), e votação na comissão deve ocorrer na véspera. Zarattini afirma que há acordo com Motta e Alcolumbre para votar o texto até o prazo.

TRÂNSITO

Governo Lula vai zerar aula teórica para CNH, mas avalia mínimo de 4 h para prática. Exigência atual de 20 horas de treinamento pode ser reduzida, em vez de eliminada. Conteúdo teórico opcional poderá ser dado por autônomos, mantendo obrigação das provas.

BRBIDAS ADULTERADAS

Brasil não tem principal antídoto contra intoxicação por metanol, e governo negocia estoque.

País depende do etanol farmacêutico, enquanto especialistas citam fomepizol como mais eficaz. Ministério da Saúde e Anvisa anunciam medidas para importação emergencial em meio à crise.

MEIDICINA

Harmonização peniana aumenta diâmetro em até 4 cm, mas pode causar necrose. Procedimento traz maior impacto na autoestima, com resultados que podem durar até 18 meses. 'Fez uma super diferença na praia', afirma homem que realizou procedimento

.