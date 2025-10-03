SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-namorada do professor de educação física que foi encontrado morto dentro do próprio carro abandonado em Itaquera, na zona leste de São Paulo, em 17 de agosto, foi presa nesta quinta-feira (2).

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), foi expedido um mandado de prisão temporária contra a mulher. O caso é investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) que apura contradições no depoimento da ex-namorada.

Larissa Gonçalves da Mota foi a última pessoa a ser vista com Vinicius Moutinho de Paula, 28, segundo a polícia.

A reportagem tenta contato com a defesa da mulher.

Vinicius estava desaparecido desde 16 de agosto. Na época, a mãe contou que ele saiu para fazer a entrega de suplementos e não voltou mais para casa.

Ele havia passado o sábado (16) em um motel com a ex-namorada, com quem manteve um relacionamento de 2021 a 2023. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento registraram quando o professor chegou sozinho de carro e, horas depois, a ex-namorada estava dirigindo o veículo.

Larissa saiu do motel dirigindo o carro do professor, segundo a investigação, e depois estacionou em uma rua sem saída ?nas proximidades da estação Dom Bosco? e o deixou sozinho no veículo.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares quebraram o vidro do veículo, que estava trancado, e encontraram o professor já morto.

Em entrevista ao Cidade Alerta, da TV Record, a ex-namorada disse que deixou o professor no carro a pedido dele.

Larissa afirmou que não houve briga e que o professor teria usado drogas.

"Em nenhum momento a gente brigou. Quando eu vi ele consumindo droga, ele escorregou no piso da banheira da hidromassagem [no motel] e bateu a cabeça. Mas até então ele tava conversando normal, não tava com nenhum sinal de risco de vida. Eu dirigi porque não tava confiando na direção dele porque ele tinha bebido muito mais do que eu."

Em depoimento à polícia, no entanto, a mulher disse que saiu dirigindo o veículo e o estacionou em uma rua próxima após uma discussão e pediu um carro de aplicativo para ir embora.