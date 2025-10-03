SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) anunciou a redução de mensalidades para os estudantes ingressantes em cursos de graduação em 2026. Além da revisão nos valores, a instituição também anunciou a inclusão da Inteligência Artificial em todos os currículos atualizados.

Ao todo, as reduções das mensalidades anunciadas variam de 6% a 42% e fazem parte do projeto "Aliança PUC 80", uma iniciativa comemorativa dos 80 anos da instituição.

De acordo com a PUC-SP, as reduções nos cursos não implicará perda de qualidade acadêmica. A universidade afirma que as mudanças foram viabilizadas por uma gestão mais eficiente dos horários de aula, com o objetivo de aprimorar a experiência educacional e ampliar o acesso à instituição.

Um total de 14 cursos da universidade foi analisado pela instituição, com estudos financeiros para ajustar as novas mensalidades. Como resultado, 13 cursos tiveram os valores reduzidos.

Os cursos com novas mensalidades são:

O único curso analisado que não resultou na redução de mensalidade foi o de ciência da computação. O valor atual é de R$ 3.349 e vai para R$ 3.600 em 2026.

INSCRIÇÕES PARA VESTIBULAR VÃO ATÉ TERÇA (7)

As inscrições para o vestibular 2026 da PUC-SP estão abertas. Os estudantes interessados têm até terça-feira (7) para se inscrever, mediante o pagamento do valor da taxa de inscrição, que é de R$ 225.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site da Nucvest. Após preencher o cadastro com seus dados pessoais, o estudante deve indicar o curso desejado, entre opções de dez unidades acadêmicas da instituição. A aplicação da prova será no dia 19 de outubro.

CALENDÁRIO DO VESTIBULAR PUC-SP 2026

- Período de inscrição: até 7 de outubro de 2025

- Divulgação dos locais de prova: 15 de outubro

- Aplicação da prova presencial: 19 de outubro (portões abrem às 13h e fecham às 14h; duração de 4 horas a partir das 14h15)

- Divulgação da lista de classificação: 5 de novembro

- 1ª chamada de matrículas: de 5 até 10 de novembro