SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária busca fabricantes internacionais do medicamento Fomepizol, considerado um antídoto para o metanol.

Chamamento, com "caráter de urgência", foi publicado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (3) e tem prazo de contribuição de 30 dias. A ideia é que as empresas fabricantes do remédio preencham um formulário eletrônico informando se produzem, distribuem e se podem enviar o fomepizol ao Brasil.

O fomepizol barra a enzima que, durante a metabolização do metanol, o transforma em formaldeído e em ácido fórmico, que interfere no organismo. Ele é vendido em ampolas de 1,5 ml, que são injetadas nos pacientes, mas não faz parte da política nacional de antídotos toxicológicos do país.

Brasil não tem produção própria do remédio e, por enquanto, usa de forma alternativa o etanol farmacêutico. nesta quinta-feira (2), o ministro Alexandre Padilha anunciou a compra emergencial de 150 mil ampolas do antídoto alternativo para reforçar estados e municípios.

Agências médicas internacionais também foram acionadas pelo governo federal. A FDA, reguladora dos Estados Unidos, e a EMA, da União Europeia, estão entre as procuradas em busca do antídoto.

CASOS CONFIRMADOS NO BRASIL

Subiu para 11 o número de casos confirmados no país de contaminação por metanol nesta quinta-feira. Outros 48 estão em investigação.

País confirmou uma morte e investiga outras sete suspeitas. O óbito confirmado aconteceu na cidade de São Paulo. O estado tem mais cinco mortes sob investigação (três na capital e duas em São Bernardo do Campo); as outras duas são investigadas em Pernambuco, em Lajedo e João Alfredo.

Os casos estão nesta sexta-feira (03) em dois estados: São Paulo (6) e Pernambuco (5). A maioria das intoxicações está concentrada na capital e em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Os números são baseados em dados recebidos pelo Cievs Nacional (Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde).

O QUE É O METANOL

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar até mesmo pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma ?e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.