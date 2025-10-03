FLORIANÓPOLIS, SC (FOLHAPRESS) - Na próxima segunda-feira (6), o Nobel começará a anunciar os vencedores da edição de 2025. Fisiologia ou Medicina é a primeira categoria cujo ganhador ?ou ganhadores, já que mais de uma pessoa pode ser laureada na mesma categoria? será conhecido.

Em 2024, a láurea nessa categoria ficou com os americanos Victor Ambros e Gary Ruvkun, pela descoberta de pequenas moléculas chamadas microRNAs e seu papel na ativação e desativação de trechos do material genético.

Na terça-feira (7), será conhecido o laureado em Física, que, em 2024, reconheceu pesquisas em inteligência artificial. A láurea foi concedida ao americano John Hopfield, da Universidade Princeton, e ao britânico Geoffrey Hinton, da Universidade de Toronto, por descobertas fundacionais e invenções que permitem o aprendizado com redes neurais artificiais.

Na quarta-feira (8), ocorrerá o anúncio de mais um Nobel na categoria científica, o de Química. Em 2024, essa láurea foi dividida por um trio de pesquisadores: David Baker, da Universidade de Washington em Seattle, nos EUA, e Demis Hassabis e John Jumper, do Google DeepMind, no Reino Unido. O trio foi agraciado pelo uso de técnicas computacionais para projetar ou inferir a estrutura tridimensional das proteínas, que estão entre as moléculas mais importantes do organismo dos seres vivos

Ainda na semana que vem também serão anunciados os laureados nas categorias de Literatura, na quinta-feira (9), e Paz, na sexta-feira (10). O último é o de Economia, no dia 13 deste mês.

A cerimônia de entrega das láureas está agendada para 10 de dezembro, aniversário da morte do químico sueco Alfred Nobel (1833 - 1896). Somente a do Nobel da Paz ocorre em Oslo, na Noruega. As demais são em Estocolmo, na Suécia.

Criado em 1901, o prêmio já resultou em 627 láureas para 976 pessoas e 28 organizações. Nenhum deles para o Brasil.

QUANDO FOI CRIADO O PRÊMIO NOBEL?

O Prêmio Nobel foi criado em 1901. Porém, em alguns anos, a láurea não foi entregue, a exemplo dos períodos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial.

QUEM ERA ALFRED NOBEL?

Alfred Nobel foi cientista, inventor, empreendedor, dramaturgo e poeta. Em 1895, foi criada a fundação responsável pelo prêmio. Em seu testamento, em 27 de novembro do mesmo ano, ele destinou parte de sua fortuna à premiação. Ele nasceu em 1833 em Estocolmo e morreu em 1896, aos 63 anos, na Itália.

QUAIS SÃO AS CATEGORIAS DO PRÊMIO NOBEL?

As categorias do Prêmio Nobel são Fisiologia ou Medicina, Física, Química, Literatura, Paz e Economia. Esta última foi criada em 1968 pelo banco central sueco. Com essa exceção, todas as modalidades foram idealizadas por Alfred Nobel.

QUANTAS PESSOAS JÁ GANHARAM O PRÊMIO NOBEL?

Desde 1901, 976 pessoas e 28 organizações foram reconhecidas com o Prêmio Nobel. Alguns laureados receberam a premiação mais de uma vez. Assim, foram entregues 1.012 láureas.

QUANTOS PRÊMIOS NOBEL FORAM ENTREGUES?

Já foram entregues 627 láureas desde 1901. O número é inferior ao de pessoas e organizações ganhadoras porque o prêmio pode ser coletivo para até três pessoas, segundo o desejo de Alfred Nobel.

QUAL O MAIOR GANHADOR DO PRÊMIO NOBEL?

Com 423 láureas, os Estados Unidos são o país que mais recebeu o Prêmio Nobel. Em seguida, estão o Reino Unido, com 143, a Alemanha, com 115, e a França com 76.

Na América Latina, a Argentina, com cinco prêmios, é o país mais premiado. Atrás, estão o México, com três, e a Colômbia, o Chile e a Guatemala com dois laureados cada um.

ALGUM BRASILEIRO JÁ GANHOU O PRÊMIO NOBEL?

Depende do critério. Peter Medawar, ganhador do Nobel de Medicina em 1960 pela descoberta da tolerância imunológica, nasceu em Petrópolis (RJ), porém teve sua formação superior e atuação no Reino Unido.

Ninguém que tenha vivido a maior parte de sua vida no país ganhou o prêmio.

ALGUM BRASILEIRO JÁ FOI INDICADO AO PRÊMIO NOBEL EM QUÍMICA, FÍSICA E FISIOLOGIA OU MEDICINA?

Vários nomes chegaram a ser cotados, como o físico César Lattes (1924-2005), codescobridor da partícula méson pi, que foi indicado sete vezes entre 1950 e 1956.

Também foram indicados Adolpho Lutz (1855-1940) e Carlos Chagas (1878-1934).

Talvez menos conhecido do público em geral, Antônio Cardoso Fontes (1879-1943), aluno de Oswaldo Cruz e pesquisador que dirigiu o Instituto Oswaldo Cruz, também chegou a ser indicado à láurea.

Dependendo do critério, é até possível discutir que um brasileiro já ganhou o Nobel. Peter Medawar, levou o de Medicina em 1960 pela descoberta da tolerância imunológica. Ele nasceu em Petrópolis (RJ), porém teve sua formação superior e atuação no Reino Unido.

QUEM GANHOU O NOBEL MAIS DE UMA VEZ?

A primeira pessoa a ganhar dois prêmios foi a polonesa Marie Curie, que também foi a primeira mulher laureada. O primeiro, de Física, em 1903, foi pelas pesquisas sobre radiação, dividido com seu marido, Pierre Curie, e o físico Henri Becquerel. O segundo, de Química, foi dado em 1911 pela descoberta dos elementos polônio e rádio, que revolucionou o tratamento de câncer (radioterapia).

O químico quântico e bioquímico norte-americano Linus Pauling também recebeu o Nobel de Química em 1954, por sua pesquisa sobre as ligações químicas, e outro da Paz em 1962, pela luta contra a corrida armamentista nuclear entre Oriente e Ocidente durante a Guerra Fria.

O americano John Bardeen ganhou dois prêmios de Física. O primeiro, em 1956, pela contribuição na invenção do transistor, e o segundo em 1972, pelo desenvolvimento da teoria quântica da supercondutividade.

O bioquímico inglês Frederick Sanger também conquistou dois prêmios de Química. Em 1958, a láurea foi por seu trabalho sobre a estrutura das proteínas. O segundo, em 1980, pelo desenvolvimento de uma técnica de sequenciamento do DNA que é usada ainda hoje.

Karl Barry Sharpless, 81, é um químico americano que ganhou dois Nobéis de Química, em 2001 e em 2022, pelo que chamou de "química do clique", técnica amplamente utilizada atualmente no desenvolvimento de produtos farmacêuticos.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, no entanto, é o maior ganhador de prêmios Nobel. Ele conquistou o prêmio da Paz em 1917 e em 1944, pelo seu trabalho durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, e novamente em 1963, como homenagem aos cem anos da organização.

Já o Acnur (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados) foi premiado em 1954 e 1981.

QUAIS OS FILHOS DE GANHADORES DO NOBEL QUE TAMBÉM FORAM LAUREADOS?

Sim, sete famílias podem se vangloriar de terem duas gerações de laureados do Nobel.

Quatro desses foram em física: os britânicos Thomsons (Joseph John em 1906 e George em 1937); os Braggs (William e Lawrence juntos em 1915), também britânicos; os dinamarqueses Bohrs (Niels em 1922 e seu filho Aage em 1975); e os suecos Siegbahns (Manne em 1924 e seu filho Kai em 1981).

As francesas Marie Curie e sua filha Irène Joliot-Curie ganharam o Prêmio Nobel de Química (1911 e 1935), depois que Marie e seu marido, Pierre, ganharam o Nobel de Física em 1903.

Os americanos Kornbergs se diversificaram mais (Arthur, Fisiologia ou Medicina, 1959; Roger, Química, 2006), assim como o alemão Hans von Euler-Chelpin (Química, 1929) e seu filho Ulf von Euler (Fisiologia ou Medicina, 1970).

QUEM SÃO OS MAIS JOVENS GANHADORES DO NOBEL EM FÍSICA, QUÍMICA E MEDICINA?

O australiano Lawrence Bragg (1890-1971), que recebeu o prêmio de física de 1915 junto com seu pai, é o mais jovem laureado com o Prêmio Nobel nas categorias de prêmios científicos. Ele tinha 25 anos quando recebeu a láurea.

Em Fisiologia ou Medicina, a posição é do canadense Frederick Grant Banting (1891-1941), que levou o prêmio aos 31 anos, em 1923, pela descoberta da insulina.

Já o químico francês Frédéric Joliot (1900-1958) tinha 35 anos em 1935 quando foi laureado por seu trabalho com elementos radioativos.

O QUE RECEBE UM GANHADOR DO NOBEL?

Os ganhadores do Nobel recebem um diploma desenhado por um artista sueco ou um norueguês, uma medalha de ouro e 11 milhões de coroas suecas, montante equivalente a R$ 6,2 milhões na cotação atual.

DE ONDE SAI O DINHEIRO DO PRÊMIO?

Em seu testamento, Alfred Nobel destinou o equivalente a 2,2 bilhões de coroas suecas para o prêmio. O valor foi transformado em fundo e investido.

É POSSÍVEL REVOGAR UMA LÁUREA?

É impossível revogar a entrega do Prêmio Nobel, mesmo que o vencedor porventura desqualifique o mérito que motivou sua láurea.

O QUE SIGNIFICA LÁUREA?

A palavra láurea tem origem grega e se refere à coroa de louros, que era dada a vitoriosos em sinal de honra.

O PRÊMIO NOBEL PODE SER PÓSTUMO?

Não. Os laureados precisam estar vivos. Porém, desde 1974, se o ganhador morrer após o anúncio, poderá receber o reconhecimento postumamente.