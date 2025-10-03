RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Promotoria do Rio de Janeiro cumpriu dois mandados de prisão nesta sexta-feira (3) contra Rogério de Andrade, acusado de ser o principal bicheiro do Rio, e Flávio da Silva Santos, presidente da Mocidade Independente de Padre Miguel e apontado pelas investigações como principal aliado de Rogério.

Rogério de Andrade já estava preso em penitenciária federal. Flávio foi preso nesta manhã, e a Justiça pediu que ele seja incluído em regime federal de segurança máxima.

A Promotoria também cumpriu mandado de busca e apreensão contra Vinicius Drumond. Segundo investigações, ele é aliado de Rogério na nova cúpula do jogo do bicho. Vinicius também é investigado em casos de homicídio e de furtos de petróleo.

A reportagem procurou advogados cadastrados como representantes das defesas de Rogério e Vinicius, mas não houve resposta até a publicação deste texto. A defesa de Flávio não foi encontrada.

Rogério de Andrade é sobrinho de Castor de Andrade, morto em 1997 e considerado por investigadores o mais poderoso bicheiro de sua época. Vinicius Drumond é filho de Luiz Pacheco Drumond, morto em 2020 e também um dos integrantes da antiga cúpula do jogo do bicho.

A família Drumond comanda a escola de samba Imperatriz Leopoldinense. Um dos endereços dos mandados de busca e apreensão desta sexta foi na quadra da agremiação.

Procuradas na manhã desta sexta, as escolas de samba ainda não se manifestaram.

Para o Ministério Público, Vinicius e Rogério, com Flávio como seu braço direito, formam uma nova cúpula da contravenção no estado.

A denúncia do MP-RJ vincula o grupo à "disputas violentas com grupos rivais", e menciona o assassinato de Fernando Iggnácio, em novembro de 2020. Rogério de Andrade foi acusado como mandante. Fernando, ex-genro de Castor, disputou durante décadas o espólio do bicheiro com Rogério.

Ele foi morto ao desembarcar de um helicóptero em um heliponto no Recreio dos Bandeirantes. Os executores fizeram tocaia durante horas em uma área de mata.

Promotores também relacionam os acusados a corrupção de agentes policiais, com propinas a "diversas unidades" das Polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda resposta das corporações.

Flávio foi eleito presidente da Mocidade em 2019. A escola de samba de Padre Miguel venceu campeonatos a partir da década de 1980, quando Castor de Andrade se aproximou da escola como principal mecenas. Rogério fez a reaproximação da família Andrade a partir de 2015 ?a escola foi campeã em 2017.