SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Inep, órgão ligado ao Ministério da Educação, apresentou nesta sexta-feira (3) a cartilha que orienta os candidatos sobre a redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025, chamada de "redação do Enem 2025 ? cartilha do participante".

O documento elaborado pelo Inep traz informações detalhadas sobre a Matriz de Referência e também inclui exemplos de redações de edições anteriores que receberam boas pontuações, com análises sobre o que levou esses textos a atingirem altas pontuações.

A cartilha também explica os critérios de avaliação utilizados pelos corretores para analisar os textos dos candidatos. Entre os tópicos abordados, estão as cinco competências que serão levadas em consideração na correção, assim como a metodologia de atribuição de notas.

Cada competência é analisada de forma individual, e o total possível para a redação chega a mil pontos, com uma pontuação máxima de 200 por competência.

As cinco competências são:

- Domínio da escrita formal da língua portuguesa;

- Compreender o tema e não fugir do que é proposto;

- Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;

- Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;

- Respeito aos Direitos Humanos

A cartilha também aborda outras questões, como os critérios que levam a atribuição de nota zero à redação e o procedimento de avaliação dos corretores aos trechos copiados.

Além disso, o documento fornece orientações sobre como evitar o uso do "repertório de bolso", que são aqueles argumentos prontos que muitos candidatos utilizam e que comprometem a originalidade do texto.

Para acessar a cartilha, o candidato deve ir na página do Inep ?disponível neste link (https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/avaliacoes_e_exames_da_educacao_basica/a_redacao_no_enem_2025_cartilha_do_participante.pdf)? que direciona diretamente ao documento.

O Enem 2025 será aplicado em dois domingos consecutivos, nos dias 9 e 16 de novembro.

No primeiro domingo de prova, os estudantes terão até cinco horas e 50 minutos para concluir as questões de ciências humanas (filosofia, geografia, história, sociologia), linguagens (português, inglês ou espanhol, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação), além da redação.

Já no segundo dia, serão cinco horas disponíveis para o candidato finalizar a prova, que terá questões relacionadas a matemática e ciências da natureza (biologia, física e química).