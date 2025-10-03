SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Indústrias de bebidas foram alvo de fiscalização da Polícia Federal e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) na manhã desta sexta-feira (3). As ações ocorreram em Capivari e Itupeva, no interior de São Paulo; em Chapecó e Joinville, em Santa Catarina; e em Poços de Caldas, em Minas Gerais.

A operação tem como objetivo apurar indícios de adulteração com uso de metanol fora das concentrações permitidas pela vigilância sanitária. Também busca rastrear os lotes e os responsáveis pela fabricação ou manipulação de substâncias.

De acordo com a PF, foram coletadas amostras dos produtos produzidos e armazenados, que serão encaminhadas a laboratórios para análise químico-sanitária.

Segundo o Ministério da Saúde, há uma morte por intoxicação por metanol confirmada em laboratório, além de outras sete sob investigação, até esta quinta-feira (2). Além disso, a Bahia registrou a primeira morte por suspeita de intoxicação com metanol nesta sexta-feira (3).

A pasta disse que recebeu 59 notificações de possível contaminação pelo produto após consumo de bebida alcoólica em São Paulo, Pernambuco e no Distrito Federal. Há 11 casos confirmados e 48 em análise, números que incluem pacientes que morreram.

Como medida preventiva, governos e prefeituras iniciam fiscalizações em estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas. No Rio de Janeiro, mais de 60 locais, entre bares, restaurantes, quiosques, casas de show e supermercados, foram vistoriados, segundo a prefeitura.

Em Goiás, o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) decretou a realização de uma operação em todas as distribuidoras de bebidas.