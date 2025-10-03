As inscrições para a segunda chamada do projeto Mais Médicos Especialistas terminam nesta sexta-feira (3). Foram ofertadas quase 3 mil vagas em serviços hospitalares e ambulatórios especializados da rede pública de saúde. Nesses locais, o médico inscrito poderá indicar onde deseja atuar.

Os candidatos interessados deverão acessar a plataforma da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS).

A iniciativa faz parte do programa Agora Tem Especialistas, que visa reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias, ampliando o acesso a atendimento especializado no Sistema Único de Saúde (SUS).

O objetivo do Ministério da Saúde é alcançar a meta de 500 vagas ocupadas na soma das duas chamadas. Ressalta-se que, mesmo com a utilização das listas de espera da 1ª chamada por estabelecimento, não foi possível atingir esse total, diz o edital da segunda chamada.

De acordo com a pasta, 320 especialistas convocados na primeira etapa já estão em atuação, em 156 municípios de todas as regiões do país.

Os aprovados serão chamados em futuras convocações, de acordo com a disponibilidade de vagas nas instituições formadoras. Para isso, os médicos precisam ser especialistas nas áreas de anestesiologia, cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia oncológica, ginecologia, endoscopia, coloproctologia, gastroenterologia, obstetrícia, cardiologia, oncologia clínica, radiologia e otorrinolaringologia.

Aperfeiçoamento profissional

Além de reforçarem o atendimento do SUS, os médicos aprovados passarão por um aprimoramento profissional, em sua área de formação. Após a inscrição, é realizada a avaliação da disponibilidade de vagas nos cursos de aperfeiçoamento e, se houver compatibilidade entre a escolha do local e a vaga no curso de aperfeiçoamento, o profissional será alocado para desenvolver as atividades do programa.

Serão 16 horas semanais dedicadas à prática assistencial em unidades de saúde e quatro horas semanais de atividades educacionais, que incluem mentoria remota e imersões em serviços de referência. Esse curso será ministrado por profissionais de excelência de hospitais do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS)e da Rede Ebserh.

Cada curso terá duração de 12 meses.Estão incluídos temas como cirurgia coloproctológica com foco em tumores colorretais; cirurgia ginecológica com foco em tumores ginecológicos; oncologia clínica: cânceres prevalentes no SUS; radioterapia: planejamento e execução no SUS; e ultrassonografia mamária diagnóstica e intervencionista.

