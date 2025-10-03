BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte, tem intensificado as ações de prevenção à febre maculosa após a alta de casos nas últimas semanas.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pelo município, com dados do dia 26 de setembro, foram registradas duas mortes em razão da doença. Outros dois casos de infecção foram confirmados, e dez estão sob investigação.

Os laudos de confirmação da doença foram emitidos pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), órgão do governo estadual referência para esse tipo de diagnóstico. A prefeitura não divulgou a identidade das pessoas que morreram.

A febre maculosa é uma doença infecciosa transmitida pelo carrapato-estrela. Se não for descoberta a tempo, o quadro pode evoluir para morte entre o 5º e o 15º dia após o início dos sintomas.

Para que haja a infecção, o carrapato precisa ficar fixado à pele por pelo menos quatro horas. Não há transmissão de pessoa para pessoa.

Como medida de prevenção, a Prefeitura de Caeté suspendeu as aulas no município desde a última quarta-feira (1º) até a próxima segunda (6). O município também tem intensificado a apreensão de animais de grande porte soltos nas vias públicas.

A Secretaria Estadual de Saúde afirma que essas são as duas primeiras mortes notificadas neste ano em Minas Gerais. De acordo com a pasta, o local de registro se refere ao município de residência, e não necessariamente ao local provável de infecção, cuja apuração cabe às equipes municipais.

Em todo o país, 20 pessoas morreram neste ano em decorrência da doença, de acordo com o Ministério da Saúde. Desse total de óbitos, 12 foram registrados em São Paulo. A pasta afirma que apoia os estados com orientação e medicamentos, incluindo os injetáveis destinados a casos graves.

A Secretaria Municipal de Saúde de Caeté diz que adota as medidas necessárias para o controle e prevenção da doença. "A equipe de vigilância epidemiológica iniciou ações educativas voltadas à promoção da saúde, com foco especial na zona rural, principalmente na região de provável transmissão e áreas do entorno", afirma a pasta.

Em caso de sintomas como febre, dor de cabeça, dores musculares (mialgia), dores nas articulações (artralgia), náuseas e vômitos, a orientação é procurar uma UBS (Unidade Básica de Saúde).

Caso os sintomas se agravem, o paciente deve buscar atendimento com urgência na Santa Casa de Caeté. O município reforçou a importância do diagnóstico precoce para evitar complicações da doença.