SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Movimento Amplia encerra as inscrições para os estudantes negros, pardos e indígenas de baixa renda nesta sexta-feira (3). A iniciativa tem como objetivo pagar a taxa de inscrição para o vestibular da USP (Universidade de São Paulo).

Para se inscrever no programa, os interessados devem acessar o link do formulário da organização (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfloUvkkYdDspRvH1CsHROFT4fbiVyhysEfoI_CN5Mvjx2Caw/viewform?usp=header). O prazo e o endereço também servem para quem deseja doar dinheiro para a iniciativa.

Os estudantes precisam atender a alguns critérios estabelecidos, como: enquadrar-se no critério econômico de baixa renda e apresentar o boleto de inscrição e um documento oficial com foto.

De acordo com a organização em seu site oficial, os requisitos são necessários para garantir que a ajuda seja direcionada a quem realmente precisa de apoio.

A ação do Movimento Amplia foi criada com o objetivo de apoiar a entrada de jovens negros e indígenas nas universidades. Muitos desses estudantes não conseguem a isenção oferecidas pelas instituições, o que dificulta ainda mais a oportunidade de ingressos no ensino superior.

Para a edição deste ano, a taxa de inscrição da Fuvest é de R$ 211. A data de encerramento de inscrição do vestibular é até às 12h do dia 7 de outubro.

Para 2026, a USP manteve a oferta de 11,1 mil vagas em cursos de graduação, distribuídas entre a Fuvest, o Enem-USP e o Provão Paulista.