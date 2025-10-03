SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Federal apreendeu nesta quinta-feira (02) uma Lamborghini avaliada em R$ 8 milhões durante operação contra o tráfico, em cidades do interior de São Paulo.

Operação Corta Giro mirou organização criminosa suspeita de lavar dinheiro proveniente do tráfico. Os agentes da PF estiveram em endereços nas cidades de Bauru, Marília e Jaú.

Quadrilha utilizava empresas de fachada para lavar dinheiro do tráfico. Não foi divulgado para qual facção criminosa os suspeitos lavavam o dinheiro.

No total, a PF cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em endereços nos municípios paulistas. Entre os itens apreendidos, estão três veículos de luxo, a exemplo da Lamborghini Aventador Ultimae, modelo avaliado em R$ 8 milhões, automóvel de designer moderno, com portas que abrem para cima.

Também foram apreendidos dinheiro em espécie, relógios valiosos, joias e armas de fogo. Ainda, a Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias e sequestro de bens dos investigados.

Suspeitos poderão responder por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Apesar das apreensões de objetos, ninguém foi preso. Como eles não tiveram os nomes divulgados, não foi possível localizar as defesas.