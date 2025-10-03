SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Seis secretarias estaduais de saúde já anunciaram que investigam casos suspeitos de intoxicação por metanol, que podem estar relacionados à ingestão de bebida alcoólica.

Os seguintes estados têm casos suspeitos: São Paulo (41), Pernambuco (6), Bahia (1), Paraná (1) e Goiás (1). O Distrito Federal (2) também aparece na lista.

São Paulo é o único estado com casos confirmados de intoxicação, além dos que ainda estão em investigação. São 11 registros, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (2). Porém, a relação com a bebida alcoólica ainda é investigada.

*

SÃO PAULO

Onze casos de intoxicação por metanol confirmados e 41 em investigação. Um homem de 54 anos morreu na capital vítima da intoxicação, enquanto outros cinco óbitos estão em investigação - três na cidade de São Paulo (homens entre 45, 50 e 70 anos) e dois em São Bernardo do Campo (dois homens entre 49 e 58 anos).

Capital lidera registros com oito casos confirmados e 27 em investigação. Em seguida, São Bernardo do Campo com uma confirmação e nove registros em investigação; Guarulhos, com um caso confirmado e um investigado; Itapecerica da Serra com uma confirmação; e Barrinha, Limeira, Santos e São Vicente com um caso em investigação cada.

PERNAMBUCO

Seis casos suspeitos de intoxicação por metanol associada ao consumo de bebidas alcoólicas. Os dois casos divulgados nesta sexta-feira (03) se referem a uma mulher, turista de São Paulo, que apresentou os sintomas após beber gin, e de um homem de Gravatá que buscou atendimento em Caruaru com dificuldade de enxergar após ingerir uma bebida destilada.

BAHIA

Morte suspeita é investigada, divulgou o governo nesta sexta-feira (03). Trata-se de um homem de 56 anos que morreu em Feira de Santana na madrugada desta sexta-feira (03).

Amostras biológicas do homem serão analisadas e resultados devem ser divulgados em até sete dias. Até lá, o caso é tratado como sob investigação.

PARANÁ

Caso de paciente investigado é de um homem de 60 anos, atropelado em Curitiba após ingerir bebida alcoólica. Durante a internação, ele apresentou sintomas compatíveis com intoxicação por metanol.

GOIÁS

Secretaria de Saúde investiga caso de uma paciente de 25 anos do município de Itapaci. Ele ingeriu bebida alcoólica em Guarinos e está internada em Uruaçu.

DISTRITO FEDERAL

DF investiga dois casos suspeitos, incluindo o do rapper Hungria. Ele foi internado nesta quinta-feira (02) no Hospital DF Star, em Brasília, com a suspeita de intoxicação após ingerir bebida alcoólica.